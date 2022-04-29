https://ria.ru/20220429/fiennes-1786230456.html
Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи"
Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи" - РИА Новости, 29.04.2022
Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи"
Рэйф Файнс и Жюльет Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини, пишет Collider. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:39
2022-04-29T18:39
2022-04-29T18:39
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Рэйф Файнс и Жюльет Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини, пишет Collider. Картина называется "The Return" ("Возвращение"). В основе — "Одиссея" Гомера. В поэме рассказывается о возвращении Одиссея на Итаку после Троянской войны. Дома его ждала жена Пенелопа. Именно их образы в ленте воплотят Бинош и Файнс. Сценарий ленты написали Джон Колли и Эдвард Бонд, номинированный на "Оскар" за работу над скриптом "Фотоувеличения" Микеланджело Антониони."Такую "Одиссею" мы еще никогда не видели. Никаких богов или чудовищ. Вместо этого — стихийный триллер с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти близких", — описывает ленту продюсер Джеймс Клейтон.Картина станет первой совместной работой двух звезд мирового кино после культового "Английского пациента" (1996) Энтони Мингеллы. Файнс тогда сыграл обгоревшего пилота, а Бинош — медсестру, ухаживавшую за ним.
https://ria.ru/20220427/robbie-1785713256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, жюльет бинош, рэйф файнс, знаменитости, звезды
Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи"
Файнс и Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини по мотивам "Одиссеи"
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Рэйф Файнс и Жюльет Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини, пишет
Collider.
Картина называется "The Return" ("Возвращение"). В основе — "Одиссея" Гомера. В поэме рассказывается о возвращении Одиссея на Итаку после Троянской войны. Дома его ждала жена Пенелопа. Именно их образы в ленте воплотят Бинош и Файнс.
Сценарий ленты написали Джон Колли и Эдвард Бонд, номинированный на "Оскар" за работу над скриптом "Фотоувеличения" Микеланджело Антониони.
"Такую "Одиссею" мы еще никогда не видели. Никаких богов или чудовищ. Вместо этого — стихийный триллер с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти близких", — описывает ленту продюсер Джеймс Клейтон.
Картина станет первой совместной работой двух звезд мирового кино после культового "Английского пациента" (1996) Энтони Мингеллы. Файнс тогда сыграл обгоревшего пилота, а Бинош — медсестру, ухаживавшую за ним.