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Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи" - РИА Новости, 29.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220429/fiennes-1786230456.html
Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи"
Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи" - РИА Новости, 29.04.2022
Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи"
Рэйф Файнс и Жюльет Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини, пишет Collider. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:39
2022-04-29T18:39
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Рэйф Файнс и Жюльет Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини, пишет Collider. Картина называется "The Return" ("Возвращение"). В основе — "Одиссея" Гомера. В поэме рассказывается о возвращении Одиссея на Итаку после Троянской войны. Дома его ждала жена Пенелопа. Именно их образы в ленте воплотят Бинош и Файнс. Сценарий ленты написали Джон Колли и Эдвард Бонд, номинированный на "Оскар" за работу над скриптом "Фотоувеличения" Микеланджело Антониони."Такую "Одиссею" мы еще никогда не видели. Никаких богов или чудовищ. Вместо этого — стихийный триллер с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти близких", — описывает ленту продюсер Джеймс Клейтон.Картина станет первой совместной работой двух звезд мирового кино после культового "Английского пациента" (1996) Энтони Мингеллы. Файнс тогда сыграл обгоревшего пилота, а Бинош — медсестру, ухаживавшую за ним.
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новости культуры, кино и сериалы, жюльет бинош, рэйф файнс, знаменитости, звезды
18:39 29.04.2022
 
Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи"

Файнс и Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини по мотивам "Одиссеи"

© AFP 2022 / Tiziana FabiЖюльетт Бинош и Рэйф Файнс
Жюльетт Бинош и Рэйф Файнс - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022 / Tiziana Fabi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Рэйф Файнс и Жюльет Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини, пишет Collider.
Картина называется "The Return" ("Возвращение"). В основе — "Одиссея" Гомера. В поэме рассказывается о возвращении Одиссея на Итаку после Троянской войны. Дома его ждала жена Пенелопа. Именно их образы в ленте воплотят Бинош и Файнс.
Сценарий ленты написали Джон Колли и Эдвард Бонд, номинированный на "Оскар" за работу над скриптом "Фотоувеличения" Микеланджело Антониони.
"Такую "Одиссею" мы еще никогда не видели. Никаких богов или чудовищ. Вместо этого — стихийный триллер с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти близких", — описывает ленту продюсер Джеймс Клейтон.
Картина станет первой совместной работой двух звезд мирового кино после культового "Английского пациента" (1996) Энтони Мингеллы. Файнс тогда сыграл обгоревшего пилота, а Бинош — медсестру, ухаживавшую за ним.
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