https://ria.ru/20220429/fiennes-1786230456.html

Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи"

Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи" - РИА Новости, 29.04.2022

Файнс и Бинош снимутся в фильме по мотивам "Одиссеи"

Рэйф Файнс и Жюльет Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини, пишет Collider. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:39

2022-04-29T18:39

2022-04-29T18:39

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Рэйф Файнс и Жюльет Бинош снимутся в фильме Уберто Пазолини, пишет Collider. Картина называется "The Return" ("Возвращение"). В основе — "Одиссея" Гомера. В поэме рассказывается о возвращении Одиссея на Итаку после Троянской войны. Дома его ждала жена Пенелопа. Именно их образы в ленте воплотят Бинош и Файнс. Сценарий ленты написали Джон Колли и Эдвард Бонд, номинированный на "Оскар" за работу над скриптом "Фотоувеличения" Микеланджело Антониони."Такую "Одиссею" мы еще никогда не видели. Никаких богов или чудовищ. Вместо этого — стихийный триллер с травмированным ветераном, вынужденным вернуться к насилию, чтобы спасти близких", — описывает ленту продюсер Джеймс Клейтон.Картина станет первой совместной работой двух звезд мирового кино после культового "Английского пациента" (1996) Энтони Мингеллы. Файнс тогда сыграл обгоревшего пилота, а Бинош — медсестру, ухаживавшую за ним.

https://ria.ru/20220427/robbie-1785713256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, жюльет бинош, рэйф файнс, знаменитости, звезды