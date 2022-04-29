https://ria.ru/20220429/fedorenko-1786252200.html
Светлана Федоренко покинула группу ВТБ
Светлана Федоренко покинула группу ВТБ - РИА Новости, 29.04.2022
Светлана Федоренко покинула группу ВТБ
Светлана Федоренко покинула пост заместителя руководителя финансового департамента Банка ВТБ, а также ушла с руководящих позиций и постов члена советов... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:12
2022-04-29T20:12
2022-04-29T20:12
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втб
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Светлана Федоренко покинула пост заместителя руководителя финансового департамента Банка ВТБ, а также ушла с руководящих позиций и постов члена советов директоров всех компаний, связанных с группой ВТБ, в частности, ВТБ Лизинг, ВТБ Факторинг, Холдинг ВТБ Капитал и другие, сообщает пресс-служба ВТБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, втб, экономика
Светлана Федоренко покинула группу ВТБ
Светлана Федоренко покинула пост замруководителя финансового департамента Банка ВТБ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Светлана Федоренко покинула пост заместителя руководителя финансового департамента Банка ВТБ, а также ушла с руководящих позиций и постов члена советов директоров всех компаний, связанных с группой ВТБ, в частности, ВТБ Лизинг, ВТБ Факторинг, Холдинг ВТБ Капитал и другие, сообщает пресс-служба ВТБ.