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Светлана Федоренко покинула группу ВТБ - РИА Новости, 29.04.2022
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Светлана Федоренко покинула группу ВТБ
Светлана Федоренко покинула группу ВТБ - РИА Новости, 29.04.2022
Светлана Федоренко покинула группу ВТБ
Светлана Федоренко покинула пост заместителя руководителя финансового департамента Банка ВТБ, а также ушла с руководящих позиций и постов члена советов... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:12
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втб
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Светлана Федоренко покинула пост заместителя руководителя финансового департамента Банка ВТБ, а также ушла с руководящих позиций и постов члена советов директоров всех компаний, связанных с группой ВТБ, в частности, ВТБ Лизинг, ВТБ Факторинг, Холдинг ВТБ Капитал и другие, сообщает пресс-служба ВТБ.
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новости компаний - экономика, втб, экономика
20:12 29.04.2022
 
Светлана Федоренко покинула группу ВТБ

Светлана Федоренко покинула пост замруководителя финансового департамента Банка ВТБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Светлана Федоренко покинула пост заместителя руководителя финансового департамента Банка ВТБ, а также ушла с руководящих позиций и постов члена советов директоров всех компаний, связанных с группой ВТБ, в частности, ВТБ Лизинг, ВТБ Факторинг, Холдинг ВТБ Капитал и другие, сообщает пресс-служба ВТБ.
 
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