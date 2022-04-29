https://ria.ru/20220429/fedorenko-1786252200.html

Светлана Федоренко покинула группу ВТБ

Светлана Федоренко покинула группу ВТБ - РИА Новости, 29.04.2022

Светлана Федоренко покинула группу ВТБ

Светлана Федоренко покинула пост заместителя руководителя финансового департамента Банка ВТБ, а также ушла с руководящих позиций и постов члена советов... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T20:12

2022-04-29T20:12

2022-04-29T20:12

новости компаний - экономика

втб

экономика

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Светлана Федоренко покинула пост заместителя руководителя финансового департамента Банка ВТБ, а также ушла с руководящих позиций и постов члена советов директоров всех компаний, связанных с группой ВТБ, в частности, ВТБ Лизинг, ВТБ Факторинг, Холдинг ВТБ Капитал и другие, сообщает пресс-служба ВТБ.

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости компаний - экономика, втб, экономика