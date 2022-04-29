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В Болгарии призвали Европу "стиснуть зубы" без российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
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В Болгарии призвали Европу "стиснуть зубы" без российского газа
В Болгарии призвали Европу "стиснуть зубы" без российского газа - РИА Новости, 29.04.2022
В Болгарии призвали Европу "стиснуть зубы" без российского газа
После отказа от российского газа европейским странам придется смириться с потерей целых отраслей экономики, заявил в интервью Bulgaria ON AIR эксперт Васко... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:26
2022-04-29T19:22
экономика
болгария
евросоюз
россия
газпром
европа
владимир путин
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. После отказа от российского газа европейским странам придется смириться с потерей целых отраслей экономики, заявил в интервью Bulgaria ON AIR эксперт Васко Начев.По словам бывшего заместителя министра энергетики Болгарии Явора Куюмджиева, запрет на торговлю с Москвой сведет к нулю шансы на снижение стоимости топлива. Теоретически цена может упасть, но только после налаживания нормальных отношений с русскими, отметил чиновник.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на сырье и продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, болгария, евросоюз, россия, газпром, европа, владимир путин
17:26 29.04.2022 (обновлено: 19:22 29.04.2022)
 
В Болгарии призвали Европу "стиснуть зубы" без российского газа

Болгарский эксперт Начев призвал Европу "стиснуть зубы" без российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. После отказа от российского газа европейским странам придется смириться с потерей целых отраслей экономики, заявил в интервью Bulgaria ON AIR эксперт Васко Начев.

"Пришло время Европе стиснуть зубы. Если она действительно решит не использовать российский газ, что невозможно, нужно указать, на каких отраслях придется поставить крест", — считает он.

По словам бывшего заместителя министра энергетики Болгарии Явора Куюмджиева, запрет на торговлю с Москвой сведет к нулю шансы на снижение стоимости топлива. Теоретически цена может упасть, но только после налаживания нормальных отношений с русскими, отметил чиновник.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей.
На этом фоне Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам. С 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу.
Санкции уже обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на сырье и продукты питания.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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