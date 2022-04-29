https://ria.ru/20220429/evrobondy-1786175853.html
У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина
У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина
У Минфина России есть ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, ни о каком дефолте речи нет, а проведение платежей зависит от иностранных банков, заявила... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:50
2022-04-29T15:50
2022-04-29T16:05
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. У Минфина России есть ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, ни о каком дефолте речи нет, а проведение платежей зависит от иностранных банков, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.Минфин России ранее в пятницу сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах."Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти", - прокомментировала глава ЦБ."Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что все это тоже пройдет и закончится успешно", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20220429/evrobondy-1786172570.html
https://ria.ru/20220412/defolt-1783116217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
15:50 29.04.2022 (обновлено: 16:05 29.04.2022)
У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина
Глава Центробанка Набиуллина заявила, что у Минфина есть ресурсы для погашения евробондов