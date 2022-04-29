https://ria.ru/20220429/evrobondy-1786175853.html

У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина

У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022

У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина

У Минфина России есть ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, ни о каком дефолте речи нет, а проведение платежей зависит от иностранных банков, заявила... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:50

2022-04-29T15:50

2022-04-29T16:05

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734620394_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_60239094036d2f6f3f15504b3ad00eac.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. У Минфина России есть ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, ни о каком дефолте речи нет, а проведение платежей зависит от иностранных банков, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.Минфин России ранее в пятницу сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах."Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти", - прокомментировала глава ЦБ."Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что все это тоже пройдет и закончится успешно", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20220429/evrobondy-1786172570.html

https://ria.ru/20220412/defolt-1783116217.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)