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У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
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У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина
У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 29.04.2022
У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина
У Минфина России есть ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, ни о каком дефолте речи нет, а проведение платежей зависит от иностранных банков, заявила... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:50
2022-04-29T16:05
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. У Минфина России есть ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, ни о каком дефолте речи нет, а проведение платежей зависит от иностранных банков, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.Минфин России ранее в пятницу сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах."Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти", - прокомментировала глава ЦБ."Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что все это тоже пройдет и закончится успешно", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20220429/evrobondy-1786172570.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
15:50 29.04.2022 (обновлено: 16:05 29.04.2022)
 
У Минфина есть ресурсы для погашения евробондов, заявила Набиуллина

Глава Центробанка Набиуллина заявила, что у Минфина есть ресурсы для погашения евробондов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. У Минфина России есть ресурсы для погашения суверенных еврооблигаций, ни о каком дефолте речи нет, а проведение платежей зависит от иностранных банков, заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Минфин России ранее в пятницу сообщил, что исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.
Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 15:43
Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам
"Что касается выполнения Минфином своих обязательств по долгам, я бы еще раз хотела заметить, что у министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти", - прокомментировала глава ЦБ.
"Но есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что все это тоже пройдет и закончится успешно", - добавила Набиуллина.
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 14:43
Россия не объявляла дефолт по евробондам, заявили в Минфине
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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