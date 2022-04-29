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Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам - РИА Новости, 29.04.2022
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Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам
Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам - РИА Новости, 29.04.2022
Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам
Минфин исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:43
2022-04-29T16:15
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минфин исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций, говорится в сообщении ведомства.Выплата купонного дохода и погашение евробондов "Россия-2022" на 564,8 миллиона долларов, а также купонного дохода по евробондам "Россия-2042" на 84,4 миллиона доведены до платежного агента по этим бумагам — лондонского Citibank."Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", — пояснил Минфин.В начале апреля Министерство финансов впервые совершило выплаты по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, так как иностранный банк-агент отказался исполнять поручения в валюте.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.При этом, подчеркнул Силуанов, Россия не отказывается от своих обязательств и у нее есть необходимое количество денег. Кроме того, министр напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу Центробанка на дату платежа.
https://ria.ru/20220417/medvedev-1783988720.html
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министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика
15:43 29.04.2022 (обновлено: 16:15 29.04.2022)
 
Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам

Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минфин исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций, говорится в сообщении ведомства.
Выплата купонного дохода и погашение евробондов "Россия-2022" на 564,8 миллиона долларов, а также купонного дохода по евробондам "Россия-2042" на 84,4 миллиона доведены до платежного агента по этим бумагам — лондонского Citibank.
"Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", — пояснил Минфин.
В начале апреля Министерство финансов впервые совершило выплаты по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, так как иностранный банк-агент отказался исполнять поручения в валюте.
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При этом, подчеркнул Силуанов, Россия не отказывается от своих обязательств и у нее есть необходимое количество денег. Кроме того, министр напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу Центробанка на дату платежа.
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