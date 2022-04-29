https://ria.ru/20220429/evrobondy-1786172570.html

Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам

Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам - РИА Новости, 29.04.2022

Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам

Минфин исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:43

2022-04-29T15:43

2022-04-29T16:15

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минфин исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций, говорится в сообщении ведомства.Выплата купонного дохода и погашение евробондов "Россия-2022" на 564,8 миллиона долларов, а также купонного дохода по евробондам "Россия-2042" на 84,4 миллиона доведены до платежного агента по этим бумагам — лондонского Citibank."Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций — в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией", — пояснил Минфин.В начале апреля Министерство финансов впервые совершило выплаты по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042" в рублях, так как иностранный банк-агент отказался исполнять поручения в валюте.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов. По словам министра финансов Антона Силуанова, это около 300 миллиардов долларов — примерно половина золотовалютных резервов.При этом, подчеркнул Силуанов, Россия не отказывается от своих обязательств и у нее есть необходимое количество денег. Кроме того, министр напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу Центробанка на дату платежа.

https://ria.ru/20220417/medvedev-1783988720.html

https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика