https://ria.ru/20220429/evro-1786151762.html

Курс евро упал до 74 рублей

Курс евро упал до 74 рублей - РИА Новости, 29.04.2022

Курс евро упал до 74 рублей

Рубль продолжает расти по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:44

2022-04-29T14:44

2022-04-29T15:54

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

евро

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Рубль продолжает расти по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14:11 мск падал на 1,23 рубля, до 70,85 рубля, евро — на 1,37 рубля, до 74 рублей ровно.Минутами ранее европейская валюта обновила минимум с марта 2020 года, достигнув показателя в 73,98 рубля.В следующий понедельник состоится заседание совета министров ЕС, главной темой которого станет требование России оплачивать поставки газа в рублях.Москва в условиях санкций рассчитывает укрепить национальную валюту и предлагает европейским партнерам заводить счета в Газпромбанке. Впоследствии тот продаст валюту на Мосбирже и зачислит вырученные деньги на рублевый счет, который покупатель сможет использовать для расчета с "Газпромом". Брюссель выступает против: по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компании, соглашающиеся на российскую схему, таким образом нарушают режим санкций.

https://ria.ru/20220429/chekhiya-1786166408.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, евро