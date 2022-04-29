https://ria.ru/20220429/evro-1786151762.html
Курс евро упал до 74 рублей
Курс евро упал до 74 рублей - РИА Новости, 29.04.2022
Курс евро упал до 74 рублей
Рубль продолжает расти по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:44
2022-04-29T14:44
2022-04-29T15:54
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евро
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Рубль продолжает расти по отношению к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 14:11 мск падал на 1,23 рубля, до 70,85 рубля, евро — на 1,37 рубля, до 74 рублей ровно.Минутами ранее европейская валюта обновила минимум с марта 2020 года, достигнув показателя в 73,98 рубля.В следующий понедельник состоится заседание совета министров ЕС, главной темой которого станет требование России оплачивать поставки газа в рублях.Москва в условиях санкций рассчитывает укрепить национальную валюту и предлагает европейским партнерам заводить счета в Газпромбанке. Впоследствии тот продаст валюту на Мосбирже и зачислит вырученные деньги на рублевый счет, который покупатель сможет использовать для расчета с "Газпромом". Брюссель выступает против: по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, компании, соглашающиеся на российскую схему, таким образом нарушают режим санкций.
https://ria.ru/20220429/chekhiya-1786166408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, евро
14:44 29.04.2022 (обновлено: 15:54 29.04.2022)
Курс евро упал до 74 рублей
Курс евро упал до 74 рублей впервые с марта 2020 года