https://ria.ru/20220429/eni-1786191057.html

Eni заявила, что будет платить за российский газ в евро

Eni заявила, что будет платить за российский газ в евро - РИА Новости, 29.04.2022

Eni заявила, что будет платить за российский газ в евро

Финансовый директор ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Франческо Гаттеи заявил, что компания намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:24

2022-04-29T16:24

2022-04-29T16:35

экономика

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газпромбанк

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РИМ, 29 апр – РИА Новости. Финансовый директор ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Франческо Гаттеи заявил, что компания намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам российского природного газа и поэтому не открывала рублевого счета."Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", - приводит слова Гаттеи информагентство Ansa.В ходе конференц-колла, который состоялся в пятницу по итогам результатов первого квартала 2022 года, представитель Eni сообщил, что компания "анализирует ситуацию в тесной координации с европейским властями и правительством".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".

https://ria.ru/20220429/gaz-1786180527.html

https://ria.ru/20220429/chekhiya-1786166408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, италия, eni , владимир путин, россия, газпромбанк, московская биржа