16:24 29.04.2022 (обновлено: 16:35 29.04.2022)
Eni заявила, что будет платить за российский газ в евро
Финдиректор Eni Гаттеи заявил, что компания будет платить за российский газ в евро
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
РИМ, 29 апр – РИА Новости. Финансовый директор ведущей нефтегазовой группы Италии Eni Франческо Гаттеи заявил, что компания намерена соблюдать существующие договорные условия по закупкам российского природного газа и поэтому не открывала рублевого счета.
"Мы будем оплачивать поступивший газ в строгом соответствии с договорными условиями и международными санкциями. Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", - приводит слова Гаттеи информагентство Ansa.
В ходе конференц-колла, который состоялся в пятницу по итогам результатов первого квартала 2022 года, представитель Eni сообщил, что компания "анализирует ситуацию в тесной координации с европейским властями и правительством".
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчётов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счёт средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать её на Мосбирже, после чего будет зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с этого счета будут осуществляться расчеты с поставщиком газа - "Газпромом".