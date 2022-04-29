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ЕС может одобрить эмбарго на нефть из России на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
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ЕС может одобрить эмбарго на нефть из России на следующей неделе, пишут СМИ
ЕС может одобрить эмбарго на нефть из России на следующей неделе, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2022
ЕС может одобрить эмбарго на нефть из России на следующей неделе, пишут СМИ
Одобрение нового пакета антироссийских санкций, включающего запрет на импорт нефти, ожидается в начале мая, пишет New York Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T20:05
2022-04-29T23:04
цены на нефть
украина
евросоюз
сбербанк россии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Одобрение нового пакета антироссийских санкций, включающего запрет на импорт нефти, ожидается в начале мая, пишет New York Times со ссылкой на источники."Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе", — говорится в публикации.Так, постпреды государств — членов союза встретятся в среду, 4 мая, а окончательное решение может быть принято к концу недели.Эмбарго на нефть — это самая значимая мера в шестом пакете санкций, отмечает издание. Кроме того, он включает в себя рестрикции против крупнейшего российского банка —Сбербанка, а также дополнительные ограничения против высокопоставленных россиян.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.Евросоюз утвердил уже пять пакетов антироссийских санкций. Последний из них вступил в силу в начале апреля. Он, в частности, предусматривает запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из России и Белоруссии, а начиная с августа — запрет на импорт угля.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220429/iran-1786059485.html
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цены на нефть, украина, евросоюз, сбербанк россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
20:05 29.04.2022 (обновлено: 23:04 29.04.2022)
 
ЕС может одобрить эмбарго на нефть из России на следующей неделе, пишут СМИ

New York Times: ЕС может одобрить эмбарго на российскую нефть на следующей неделе

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Одобрение нового пакета антироссийских санкций, включающего запрет на импорт нефти, ожидается в начале мая, пишет New York Times со ссылкой на источники.
"Страны ЕС, вероятно, одобрят поэтапное эмбарго на российскую нефть уже на следующей неделе", — говорится в публикации.
Так, постпреды государств — членов союза встретятся в среду, 4 мая, а окончательное решение может быть принято к концу недели.
Эмбарго на нефть — это самая значимая мера в шестом пакете санкций, отмечает издание. Кроме того, он включает в себя рестрикции против крупнейшего российского банка —Сбербанка, а также дополнительные ограничения против высокопоставленных россиян.
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После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Евросоюз утвердил уже пять пакетов антироссийских санкций. Последний из них вступил в силу в начале апреля. Он, в частности, предусматривает запрет на заход в порты ЕС судов под российским флагом, ограничения для автотранспортных компаний из России и Белоруссии, а начиная с августа — запрет на импорт угля.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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