https://ria.ru/20220429/ekonomika-1786063170.html

Экономист назвала возможные сценарии восстановления российской экономики

Экономист назвала возможные сценарии восстановления российской экономики - РИА Новости, 29.04.2022

Экономист назвала возможные сценарии восстановления российской экономики

Восстановление экономики РФ на фоне санкций и ухода из страны западных компаний к докризисному уровню возможно по трем сценариям, все они в той или иной степени РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:13

2022-04-29T08:13

2022-04-29T08:13

экономика

россия

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Восстановление экономики РФ на фоне санкций и ухода из страны западных компаний к докризисному уровню возможно по трем сценариям, все они в той или иной степени предполагают импортозамещение иностранного оборудования и технологий, заявила РИА Новости доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина.Она уточнила, что сейчас очень трудно делать точные оценки из-за большого количества факторов неопределенности и альтернативных сценариев развития событий.Первый сценарий предполагает, что Россия сможет наладить импорт товаров через третьи страны. "В этом случае неизбежно произойдет удорожание как самого производства из-за перестройки логистики, так и конечных товаров. Но автаркии удастся избежать", - сказала Устюжанина.Второй вариант исходит из усиления санкционного давления на Россию. "Если США очень сильно "закрутят гайки", тогда России придется начать восстанавливать и развивать собственные технологии. Но это не означает возврата в прошлое, так как у России есть много заделов на будущее. Конечно, время для разбега в разных отраслях разное - от 2 до 10 лет. Но в среднем это займет 5-7 лет", - пояснила эксперт.Третий вариант Устюжанина назвала компромиссным. "Мы договариваемся, санкции ослабляют. Но, понимая будущие риски, Россия активно занимается реальным импортозамещением", - отметила экономист.При этом наиболее вероятным сценарием исходя из сегодняшних реалий, по ее словам, является первый.

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/ekonomika-1785742537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/es-1785985783.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия