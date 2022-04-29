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Экономист назвала возможные сценарии восстановления российской экономики - РИА Новости, 29.04.2022
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Экономист назвала возможные сценарии восстановления российской экономики
Экономист назвала возможные сценарии восстановления российской экономики - РИА Новости, 29.04.2022
Экономист назвала возможные сценарии восстановления российской экономики
Восстановление экономики РФ на фоне санкций и ухода из страны западных компаний к докризисному уровню возможно по трем сценариям, все они в той или иной степени РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T08:13
2022-04-29T08:13
экономика
россия
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Восстановление экономики РФ на фоне санкций и ухода из страны западных компаний к докризисному уровню возможно по трем сценариям, все они в той или иной степени предполагают импортозамещение иностранного оборудования и технологий, заявила РИА Новости доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина.Она уточнила, что сейчас очень трудно делать точные оценки из-за большого количества факторов неопределенности и альтернативных сценариев развития событий.Первый сценарий предполагает, что Россия сможет наладить импорт товаров через третьи страны. "В этом случае неизбежно произойдет удорожание как самого производства из-за перестройки логистики, так и конечных товаров. Но автаркии удастся избежать", - сказала Устюжанина.Второй вариант исходит из усиления санкционного давления на Россию. "Если США очень сильно "закрутят гайки", тогда России придется начать восстанавливать и развивать собственные технологии. Но это не означает возврата в прошлое, так как у России есть много заделов на будущее. Конечно, время для разбега в разных отраслях разное - от 2 до 10 лет. Но в среднем это займет 5-7 лет", - пояснила эксперт.Третий вариант Устюжанина назвала компромиссным. "Мы договариваемся, санкции ослабляют. Но, понимая будущие риски, Россия активно занимается реальным импортозамещением", - отметила экономист.При этом наиболее вероятным сценарием исходя из сегодняшних реалий, по ее словам, является первый.
https://radiosputnik.ria.ru/20220427/ekonomika-1785742537.html
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экономика, россия
08:13 29.04.2022
 
Экономист назвала возможные сценарии восстановления российской экономики

Экономист Устюжанина заявила, что восстановление экономики может пойти по трем сценариям

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Восстановление экономики РФ на фоне санкций и ухода из страны западных компаний к докризисному уровню возможно по трем сценариям, все они в той или иной степени предполагают импортозамещение иностранного оборудования и технологий, заявила РИА Новости доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина.
Она уточнила, что сейчас очень трудно делать точные оценки из-за большого количества факторов неопределенности и альтернативных сценариев развития событий.
Первый сценарий предполагает, что Россия сможет наладить импорт товаров через третьи страны. "В этом случае неизбежно произойдет удорожание как самого производства из-за перестройки логистики, так и конечных товаров. Но автаркии удастся избежать", - сказала Устюжанина.
Второй вариант исходит из усиления санкционного давления на Россию. "Если США очень сильно "закрутят гайки", тогда России придется начать восстанавливать и развивать собственные технологии. Но это не означает возврата в прошлое, так как у России есть много заделов на будущее. Конечно, время для разбега в разных отраслях разное - от 2 до 10 лет. Но в среднем это займет 5-7 лет", - пояснила эксперт.
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Третий вариант Устюжанина назвала компромиссным. "Мы договариваемся, санкции ослабляют. Но, понимая будущие риски, Россия активно занимается реальным импортозамещением", - отметила экономист.
При этом наиболее вероятным сценарием исходя из сегодняшних реалий, по ее словам, является первый.
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