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Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа" - РИА Новости, 29.04.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа"
Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа" - РИА Новости, 29.04.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа"
Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:07
2022-04-29T13:07
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".В марте издание "Новая газета" заявило, что приостанавливает выход.РКН 28 марта вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта. Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.В апреле журналисты "Новой Газеты", уехавшие из России, объявили о создании проекта "Новая газета. Европа", отмечалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
https://ria.ru/20220425/feyki-1785265677.html
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60
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
13:07 29.04.2022
 
Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания "Новая газета. Европа"

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адрес сайта издания есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
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В марте издание "Новая газета" заявило, что приостанавливает выход.
РКН 28 марта вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта. Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.
В апреле журналисты "Новой Газеты", уехавшие из России, объявили о создании проекта "Новая газета. Европа", отмечалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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