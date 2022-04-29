https://ria.ru/20220429/dostup-1786120187.html

Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа"

Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа" - РИА Новости, 29.04.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа"

Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:07

2022-04-29T13:07

2022-04-29T13:07

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к изданию "Новая газета. Европа", сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адрес сайта издания есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".В марте издание "Новая газета" заявило, что приостанавливает выход.РКН 28 марта вынес второе предупреждение редакции "Новая газета" о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации, первое - ведомство направляло 22 марта. Ведомство отмечает, что основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки.В апреле журналисты "Новой Газеты", уехавшие из России, объявили о создании проекта "Новая газета. Европа", отмечалось, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".

https://ria.ru/20220425/feyki-1785265677.html

https://ria.ru/20220418/zaschita-1784029253.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф