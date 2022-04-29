https://ria.ru/20220429/donetsk-1786135522.html

Обстрел Кировского района Донецка велся из зоны ответственности "Айдара"

Обстрел Кировского района Донецка велся из зоны ответственности "Айдара" - РИА Новости, 29.04.2022

Обстрел Кировского района Донецка велся из зоны ответственности "Айдара"

В результате обстрела нефтебазы в Кировском районе Донецка произошло возгорание двух цистерн, выгорел ремонтный цех, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:47

2022-04-29T13:47

2022-04-29T14:47

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. В результате обстрела нефтебазы в Кировском районе Донецка произошло возгорание двух цистерн, выгорел ремонтный цех, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела территории нефтебазы в Кировском районе Донецка по адресу ул. Нефтяная, 9 зафиксированы повреждения: возгорание двух цистерн; попадание снаряда в крышу маслоналивного цеха; выгорел ремонтный цех; попадание осколков в стену административного здания", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В ведомстве отметили, что обстрел Кировского района Донецка велся из зоны ответственности украинской 46 отдельной штурмовой бригады "Айдар".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/obstrel-1786152360.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире