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Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса - РИА Новости, 29.04.2022
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Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса
Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса - РИА Новости, 29.04.2022
Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать систему правовых преференций для соотечественников из Донбасса для их добровольного планового переселения, РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T16:43
2022-04-29T17:08
общество
владимир путин
донбасс
россия
украина
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать систему правовых преференций для соотечественников из Донбасса для их добровольного планового переселения, он также заявил, что в настоящее время в оперативном режиме делается все, чтобы помочь беженцам, обеспечить их жильем и медицинской помощью.Об этом он сказал на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Для наших соотечественников с Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение - если они такое желание будут выражать", - сказал Медведев.Он добавил, что сейчас в ЛНР и ДНР обстановка "крайне сложная".Он выразил надежду на то, что в скором времени "ситуация нормализуется" и жизнь в республиках Донбасса "войдет в свое русло".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220429/rossiya-1786193981.html
https://ria.ru/20220427/donbass-1785746091.html
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общество, владимир путин, донбасс, россия, украина
16:43 29.04.2022 (обновлено: 17:08 29.04.2022)
 
Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса

Зампред Совбеза Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители города в Левобережном районе Мариуполя
Жители города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители города в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать систему правовых преференций для соотечественников из Донбасса для их добровольного планового переселения, он также заявил, что в настоящее время в оперативном режиме делается все, чтобы помочь беженцам, обеспечить их жильем и медицинской помощью.
Об этом он сказал на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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"Для наших соотечественников с Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение - если они такое желание будут выражать", - сказал Медведев.
Он добавил, что сейчас в ЛНР и ДНР обстановка "крайне сложная".
"В оперативном режиме делается очень многое, чтобы помочь беженцам из этих регионов и из других частей Украины, обеспечить их жильем, средствами к существованию, медицинской помощью", - добавил зампред Совбеза.
Он выразил надежду на то, что в скором времени "ситуация нормализуется" и жизнь в республиках Донбасса "войдет в свое русло".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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