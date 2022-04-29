16:43 29.04.2022 (обновлено: 17:08 29.04.2022)
Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса
Зампред Совбеза Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса
Жители города в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать систему правовых преференций для соотечественников из Донбасса для их добровольного планового переселения, он также заявил, что в настоящее время в оперативном режиме делается все, чтобы помочь беженцам, обеспечить их жильем и медицинской помощью.
Об этом он сказал на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
"Для наших соотечественников с Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение - если они такое желание будут выражать", - сказал Медведев.
"В оперативном режиме делается очень многое, чтобы помочь беженцам из этих регионов и из других частей Украины, обеспечить их жильем, средствами к существованию, медицинской помощью", - добавил зампред Совбеза.
Он выразил надежду на то, что в скором времени "ситуация нормализуется" и жизнь в республиках Донбасса "войдет в свое русло".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.