https://ria.ru/20220429/donbass-1786196132.html

Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса

Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса - РИА Новости, 29.04.2022

Медведев предложил создать преференции для соотечественников с Донбасса

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать систему правовых преференций для соотечественников из Донбасса для их добровольного планового переселения, РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T16:43

2022-04-29T16:43

2022-04-29T17:08

общество

владимир путин

донбасс

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украина

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил создать систему правовых преференций для соотечественников из Донбасса для их добровольного планового переселения, он также заявил, что в настоящее время в оперативном режиме делается все, чтобы помочь беженцам, обеспечить их жильем и медицинской помощью.Об этом он сказал на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Для наших соотечественников с Донбасса нужно будет предусмотреть систему правовых преференций, которые облегчат им добровольное плановое переселение - если они такое желание будут выражать", - сказал Медведев.Он добавил, что сейчас в ЛНР и ДНР обстановка "крайне сложная".Он выразил надежду на то, что в скором времени "ситуация нормализуется" и жизнь в республиках Донбасса "войдет в свое русло".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220429/rossiya-1786193981.html

https://ria.ru/20220427/donbass-1785746091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, донбасс, россия, украина