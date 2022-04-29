https://ria.ru/20220429/donbass-1786162732.html

Львова-Белова посетила ДНР и привезла десять тонн гумпомощи

Львова-Белова посетила ДНР и привезла десять тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.04.2022

Львова-Белова посетила ДНР и привезла десять тонн гумпомощи

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Донецкую народную республику, для детей Донбасса доставлено 10 тонн... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:13

2022-04-29T15:13

2022-04-29T15:13

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Донецкую народную республику, для детей Донбасса доставлено 10 тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба омбудсмена."Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка во время рабочей поездки в Донецкую народную республику 27-28 апреля привезла 10 тонн гуманитарного груза для детей Донбасса. В Донецке она навестила раненых детей в республиканском травматологическом центре, посетила пункты временного размещения под Мариуполем", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, в больницу Львова-Белова передала собранные в рамках гуманитарной акции уполномоченного "Детям – в руки" медикаменты, медицинское оборудование, средства гигиены, расходные материалы и гостинцы. "После беседы с врачами и родственниками пострадавших детей принято решение наиболее пострадавших ребят отправить на реабилитацию в Россию. Донецкие врачи провели им самые сложные операции. Коллеги в столице помогут им восстановиться", - отмечается в сообщении.Омбудсмен посетила пункт временного размещения в селе Сартана, куда она также привезла гуманитарную помощь: детское питание для разных возрастов, разнообразные детские игрушки, канцтовары, подгузники всех размеров, детскую одежду и обувь, средства личной гигиены (зубные щетки, пасту, мыло и мочалки), раскраски и альбомы для рисования, спортивный инвентарь, в том числе футбольные и волейбольные мячи, теннисный стол, ракетки для пинг-понга и бадминтона, а также оборудование для детских игровых площадок и мягкую мебель в игровые комнаты.В рамках поездки Львова-Белова обсудила ряд вопросов с директором местной школы и психологом по психологической реабилитации детей, а также вопросам возобновления образовательной деятельности учреждения. "В этой связи следующий гуманитарный конвой привезет, в том числе, школьные и письменные принадлежности, оборудование для школы", - говорится в сообщении.Уполномоченный обратила особое внимание на вопросы безопасности и занятости детей. По ее оценке, большую угрозу представляют неразорвавшиеся боеприпасы, которые пока еще не везде обнаружены и обезврежены саперами, а очень многие детские травмы и ранения связаны именно с этой проблемой."Необходимо оперативно налаживать глобальную системную адресную и своевременную помощь людям, семьям с детьми и детям, находящимся в этих пунктах временного размещения. Гуманитарные конвои должны следовать вторым эшелоном, сразу после освобождения территорий. Жители не могут оставаться в чистом поле или подвалах. Важно обеспечить их врачами и психологами. Всем им, и особенно детям, срочно требуется психологическая поддержка, реабилитация и медицинская помощь", - сказала Львова-Белова, слова которой приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220429/deti-1786144327.html

https://ria.ru/20220423/deti-1785071668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, донбасс