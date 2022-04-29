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В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 раненых мирных жителей - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/donbass-1786092136.html
В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 раненых мирных жителей
В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 раненых мирных жителей - РИА Новости, 29.04.2022
В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 раненых мирных жителей
Почти 60 мирных жителей, раненных при обстрелах со стороны украинских войск, получили медицинскую помощь на территории Донецкой народной республики за минувшие... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:06
2022-04-29T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Почти 60 мирных жителей, раненных при обстрелах со стороны украинских войск, получили медицинскую помощь на территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на Минздрав."За минувшие сутки, с 09:00 28 апреля до 09:00 29 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 20 мирных жителей, раненных в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины. Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 59 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/donbass-1785888473.html
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в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия
11:06 29.04.2022
 
В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 раненых мирных жителей

В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 жителей, раненных при обстрелах со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛевобережный район Мариуполя
Левобережный район Мариуполя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Почти 60 мирных жителей, раненных при обстрелах со стороны украинских войск, получили медицинскую помощь на территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на Минздрав.
"За минувшие сутки, с 09:00 28 апреля до 09:00 29 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 20 мирных жителей, раненных в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины. Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 59 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Окна жилого дома в поселке Ясное Донецкой области, пострадавшие в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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