https://ria.ru/20220429/donbass-1786092136.html

В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 раненых мирных жителей

В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 раненых мирных жителей - РИА Новости, 29.04.2022

В ДНР за сутки медпомощь получили почти 60 раненых мирных жителей

Почти 60 мирных жителей, раненных при обстрелах со стороны украинских войск, получили медицинскую помощь на территории Донецкой народной республики за минувшие... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:06

2022-04-29T11:06

2022-04-29T11:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Почти 60 мирных жителей, раненных при обстрелах со стороны украинских войск, получили медицинскую помощь на территории Донецкой народной республики за минувшие сутки, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на Минздрав."За минувшие сутки, с 09:00 28 апреля до 09:00 29 апреля, на территории Донецкой народной республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 20 мирных жителей, раненных в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины. Всего за указанный период на всей территории Донецкой народной республики медицинская помощь оказана 59 раненым мирным жителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/donbass-1785888473.html

https://ria.ru/20220429/dnr-1786075042.html

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донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия