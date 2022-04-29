https://ria.ru/20220429/dnr-1786084328.html

В ДНР за сутки уничтожили 52 украинских военных

В ДНР за сутки уничтожили 52 украинских военных - РИА Новости, 29.04.2022

В ДНР за сутки уничтожили 52 украинских военных

Силы Народной милиции Донецкой народной республики за минувшие сутки уничтожили 52 украинских националистов, сообщило оборонное ведомство ДНР в пятницу. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:35

2022-04-29T10:35

2022-04-29T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Силы Народной милиции Донецкой народной республики за минувшие сутки уничтожили 52 украинских националистов, сообщило оборонное ведомство ДНР в пятницу."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 52 украинских националиста, две огневые позиции 122-миллиметровых гаубиц Д-30, одну БМП, один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции. Отмечается, что также силы ДНР захватили один бронетранспортер и одно грузовое транспортное средство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр