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В ДНР с начала эскалации погибли 93 мирных жителя - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/dnr-1786075042.html
В ДНР с начала эскалации погибли 93 мирных жителя
В ДНР с начала эскалации погибли 93 мирных жителя - РИА Новости, 29.04.2022
В ДНР с начала эскалации погибли 93 мирных жителя
За 72 дня эскалации, начиная с 17 февраля, в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 93 мирных жителя, 416... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:42
2022-04-29T09:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. За 72 дня эскалации, начиная с 17 февраля, в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 93 мирных жителя, 416 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 72 дня эскалации погибли 93 мирных жителя, в т.ч. двое детей, ранения различной степени тяжести получили 416 мирных жителей, в т.ч. 35 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Повреждены более 600 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 37 медицинских учреждений, 92 образовательных учреждения, 162 объекта социального обеспечения, 300 объектов электро-, водо- и газоснабжения.За этот период представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 2355 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2126.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр
09:42 29.04.2022 (обновлено: 09:55 29.04.2022)
 
В ДНР с начала эскалации погибли 93 мирных жителя

В ДНР с начала эскалации погибли 93 мирных жителя, 416 человек ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка
Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Эвакуация пострадавших в результате взрыва в центре Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. За 72 дня эскалации, начиная с 17 февраля, в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 93 мирных жителя, 416 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 72 дня эскалации погибли 93 мирных жителя, в т.ч. двое детей, ранения различной степени тяжести получили 416 мирных жителей, в т.ч. 35 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Повреждены более 600 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 37 медицинских учреждений, 92 образовательных учреждения, 162 объекта социального обеспечения, 300 объектов электро-, водо- и газоснабжения.
За этот период представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 2355 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 2126.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНР
 
 
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