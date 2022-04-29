https://ria.ru/20220429/diskriminatsiya-1786091080.html

В Казахстане не должно быть языковой дискриминации, заявил Токаев

В Казахстане не должно быть языковой дискриминации, заявил Токаев - РИА Новости, 29.04.2022

В Казахстане не должно быть языковой дискриминации, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности укрепления в стране государственного – казахского языка, но не в ущерб использованию других языков, в РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:03

2022-04-29T11:03

2022-04-29T11:03

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 29 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности укрепления в стране государственного – казахского языка, но не в ущерб использованию других языков, в том числе русского."Говоря о языках, мы должны понимать, что в силу своей истории, этнической специфики Казахстан является многоязычным государством. И это наш плюс, это наш актив. В то же время государственным языком является казахский, и мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка. Но не в ущерб и, тем более, не с целью дискриминации каких-либо других языков и тех граждан, которые говорят на других языках", - сказал Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана в пятницу.Он подчеркнул, что конституция "дает четкий ответ на этот вопрос". "Государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в конституции нашей страны в основном законе нашего государства занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого", - отметил президент.Согласно конституции, в Казахстане государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально используется русский язык. Однако в стране периодически разгораются скандалы из-за препятствования использованию русского языка со стороны националистов.

https://ria.ru/20220429/patruli-1786090564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев