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Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/deti-1786144327.html
Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию
Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию - РИА Новости, 29.04.2022
Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова вывезла 10 раненых и тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Россию, сообщила... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:18
2022-04-29T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова вывезла 10 раненых и тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Россию, сообщила пресс-служба детского омбудсмена."Утром 29 апреля российская делегация во главе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка вместе с четырьмя маленькими пациентами из ДНР и шестью из ЛНР выехала в Ростов-на-Дону, откуда вылетела в Москву. Все дети выехали в Россию в сопровождении своих родителей или законных представителей", - говорится в сообщении пресс-службы.По информации пресс-службы, из ДНР в Россию прибыли четыре мальчика в возрасте от 5 до 16 лет со сложными травмами, переломами, осколочными ранениями, из ЛНР – шестеро детей с тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, в возрасте от 1 до 11 лет."По договоренности с министерством здравоохранения РФ дети продолжат лечение и реабилитацию в столичных клиниках: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Российской детской клинической больнице", - отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785862220.html
https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество
14:18 29.04.2022
 
Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию

Омбудсмен Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова вывезла 10 раненых и тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Россию, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
"Утром 29 апреля российская делегация во главе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка вместе с четырьмя маленькими пациентами из ДНР и шестью из ЛНР выехала в Ростов-на-Дону, откуда вылетела в Москву. Все дети выехали в Россию в сопровождении своих родителей или законных представителей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Беженцы из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
Вчера, 08:22
Активисты доставили гуманитарную помощь детям-беженцам из Рубежного
По информации пресс-службы, из ДНР в Россию прибыли четыре мальчика в возрасте от 5 до 16 лет со сложными травмами, переломами, осколочными ранениями, из ЛНР – шестеро детей с тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, в возрасте от 1 до 11 лет.
"По договоренности с министерством здравоохранения РФ дети продолжат лечение и реабилитацию в столичных клиниках: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Российской детской клинической больнице", - отмечает пресс-служба.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбщество
 
 
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