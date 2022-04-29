https://ria.ru/20220429/deti-1786144327.html

Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию

Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию - РИА Новости, 29.04.2022

Львова-Белова вывезла десять детей из Донбасса на лечение в Россию

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова вывезла 10 раненых и тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Россию, сообщила... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:18

2022-04-29T14:18

2022-04-29T14:18

обострение ситуации в днр и лнр

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова вывезла 10 раненых и тяжелобольных детей из Донбасса на лечение в Россию, сообщила пресс-служба детского омбудсмена."Утром 29 апреля российская делегация во главе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка вместе с четырьмя маленькими пациентами из ДНР и шестью из ЛНР выехала в Ростов-на-Дону, откуда вылетела в Москву. Все дети выехали в Россию в сопровождении своих родителей или законных представителей", - говорится в сообщении пресс-службы.По информации пресс-службы, из ДНР в Россию прибыли четыре мальчика в возрасте от 5 до 16 лет со сложными травмами, переломами, осколочными ранениями, из ЛНР – шестеро детей с тяжелыми заболеваниями, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи, в возрасте от 1 до 11 лет."По договоренности с министерством здравоохранения РФ дети продолжат лечение и реабилитацию в столичных клиниках: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Российской детской клинической больнице", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785862220.html

https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество