https://ria.ru/20220429/dengi-1786267245.html
Лавров: Запад по сути украл у России более 300 миллиардов долларов
Лавров: Запад по сути украл у России более 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: Запад по сути украл у России более 300 миллиардов долларов
Запад по факту похитил у России свыше 300 миллиардов долларов, присвоив деньги, уплаченные за поставки газа, такое заявление в интервью каналу Al Arabiya сделал РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-29T21:58
2022-04-29T21:58
2022-04-30T00:28
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад по факту похитил у России свыше 300 миллиардов долларов, присвоив деньги, уплаченные за поставки газа, такое заявление в интервью каналу Al Arabiya сделал глава МИД России Сергей Лавров.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.Как заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, о деталях говорить преждевременно.
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украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
21:58 29.04.2022 (обновлено: 00:28 30.04.2022)
Лавров: Запад по сути украл у России более 300 миллиардов долларов
Глава МИД Лавров: Запад украл у России более 300 миллиардов долларов, уплаченных за газ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад по факту похитил у России свыше 300 миллиардов долларов, присвоив деньги, уплаченные за поставки газа, такое заявление в интервью каналу Al Arabiya сделал глава МИД России Сергей Лавров.
"Когда после начала специальной военной операции на Украине
наши западные "друзья" украли у нас более чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ", - сказал он.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.
Как заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, о деталях говорить преждевременно.