https://ria.ru/20220429/dengi-1786267245.html

Лавров: Запад по сути украл у России более 300 миллиардов долларов

Лавров: Запад по сути украл у России более 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: Запад по сути украл у России более 300 миллиардов долларов

Запад по факту похитил у России свыше 300 миллиардов долларов, присвоив деньги, уплаченные за поставки газа, такое заявление в интервью каналу Al Arabiya сделал РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-29T21:58

2022-04-29T21:58

2022-04-30T00:28

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запад по факту похитил у России свыше 300 миллиардов долларов, присвоив деньги, уплаченные за поставки газа, такое заявление в интервью каналу Al Arabiya сделал глава МИД России Сергей Лавров.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.Как заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, о деталях говорить преждевременно.

https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html

украина

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украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)