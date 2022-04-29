СК возбудил дело против еще одного командира бригады ВС Украины
СК возбудил дело против еще одного командира бригады ВС Украины Поступальского
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против еще одного командира бригады Вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Сергея Поступальского, а также иных лиц из числа военнослужащих указанной бригады", - сказали в ведомстве.
По данным СК, они подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
Установлено, что 27-28 апреля Поступальский и другие военные из 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, выполняя преступные приказы командиров, действуя в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола II к ней, массированно обстреляли из тяжелого оружия объекты гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также населенных пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики.
"В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя, 8 - получили ранения. Повреждены 23 жилых дома и здание котельной", - подчеркнули в СК РФ.
В ведомстве отметили, что российские следователи продолжают устанавливать всех украинских военных, причастных к преступлениям.