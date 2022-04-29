https://ria.ru/20220429/delo-1786074181.html

СК возбудил дело против еще одного командира бригады ВС Украины

СК возбудил дело против еще одного командира бригады ВС Украины - РИА Новости, 29.04.2022

СК возбудил дело против еще одного командира бригады ВС Украины

Российские следователи возбудили уголовное дело против еще одного командира бригады Вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:37

2022-04-29T09:37

2022-04-29T09:37

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

рубежное

женева (город)

в мире

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело против еще одного командира бригады Вооруженных сил Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Сергея Поступальского, а также иных лиц из числа военнослужащих указанной бригады", - сказали в ведомстве.По данным СК, они подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.Установлено, что 27-28 апреля Поступальский и другие военные из 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, выполняя преступные приказы командиров, действуя в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и Дополнительного протокола II к ней, массированно обстреляли из тяжелого оружия объекты гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также населенных пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики."В результате обстрелов погибли 3 мирных жителя, 8 - получили ранения. Повреждены 23 жилых дома и здание котельной", - подчеркнули в СК РФ.В ведомстве отметили, что российские следователи продолжают устанавливать всех украинских военных, причастных к преступлениям.

https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html

россия

рубежное

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, рубежное, женева (город), в мире