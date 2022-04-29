https://ria.ru/20220429/defitsit-1786115707.html

Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составит около процента ВВП

Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составит около процента ВВП - РИА Новости, 29.04.2022

Силуанов: дефицит бюджета России в 2022 году составит около процента ВВП

Федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T12:45

2022-04-29T12:45

2022-04-29T12:45

антон силуанов

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов."В этом году мы приняли достаточно затратные решения по отсрочке страховых взносов по целому ряду отраслей и направлений. Это около 1,6 триллиона рублей. Как минимум на эту сумму нам нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния. Посмотрим также, как будет развиваться ситуация с доходной частью бюджета и новыми обязательствами, которые у нас сейчас принимаются. Я думаю, что в этом году будет дефицит бюджета порядка 1% ВВП", - сказал Силуанов.Действующий закон о бюджете на 2022 год предусматривает профицит в 1,1% ВВП, однако уже весной премьер-министр Михаил Мишустин признал, что профицита в текущем году не будет. При этом правительство в этом году получило право гибко подойти к исполнению бюджета, перераспределяя средства казны на приоритетные направления без внесения поправок в закон.Профицитный бюджет Минфин изначально планировал и на 2023 год с выходом на небольшой дефицит в 2024 году.Силуанов рассказал, что сейчас Минфину еще только предстоит согласовать детали нового макроэкономического прогноза на следующую трехлетку, на основании которого начнется формирование проекта бюджета."Мы сейчас планируем бюджет, уточняем детали прогноза. Задача заключается в том, чтобы нам с 2025 года выйти на понятные принципы и правила формирования бюджета, а до этого установить переходный период для перехода на такие принципы", – сказал Силуанов, уточнив, что на этой неделе работа с прогнозом будет завершена.

https://ria.ru/20220429/byudzhet-1786111489.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

антон силуанов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)