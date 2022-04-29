https://ria.ru/20220429/dacha-1786051853.html
Автоэксперт предупредил, когда не стоит ехать на дачу
Автоэксперт предупредил, когда не стоит ехать на дачу - РИА Новости, 29.04.2022
Автоэксперт предупредил, когда не стоит ехать на дачу
Дорога на дачу способна доставить водителям неприятные минуты — пробки, духота, усталость. Все это является источником дополнительного стресса и агрессии со... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T02:17
2022-04-29T02:17
2022-04-29T02:17
авто
дача
дача
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дорога на дачу способна доставить водителям неприятные минуты — пробки, духота, усталость. Все это является источником дополнительного стресса и агрессии со стороны участников дорожного движения и может даже привести к ДТП. Поэтому важно тщательно выбирать время для поездки за город, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего, надо ехать тогда, когда трафик минимальный - обычно это раннее утро и поздний вечер. В этом случае сокращается время в пути а, значит, вероятность попадания в аварию. Во-вторых, лучше избегать заездов в магазины за товарами, которые нужны “прямо сейчас” и как следует закрепить вещи и рассаду в салоне, чтобы не думать о них при маневрах.В случае плохой погоды поездку лучше вовсе отложить - вероятность ДТП многократно возрастает. Возвращаясь с дачи, обратить внимание на свое состояние - важно отдохнуть перед поездкой, чтобы сохранять максимальную концентрацию, советует он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220428/gosduma-1785911607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, дача, дача, россия
Автоэксперт предупредил, когда не стоит ехать на дачу
Автоэксперт Васильев посоветовал ездить на дачу ранним утром или поздним вечером
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Дорога на дачу способна доставить водителям неприятные минуты — пробки, духота, усталость. Все это является источником дополнительного стресса и агрессии со стороны участников дорожного движения и может даже привести к ДТП. Поэтому важно тщательно выбирать время для поездки за город, рассказал
агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Прежде всего, надо ехать тогда, когда трафик минимальный - обычно это раннее утро и поздний вечер. В этом случае сокращается время в пути а, значит, вероятность попадания в аварию. Во-вторых, лучше избегать заездов в магазины за товарами, которые нужны “прямо сейчас” и как следует закрепить вещи и рассаду в салоне, чтобы не думать о них при маневрах.
“С учетом того, что все остальные водители заняты приблизительно теми же хлопотами, дорожное движение становится более хаотичным, а значит и опасным”, - предупреждает Васильев.
В случае плохой погоды поездку лучше вовсе отложить - вероятность ДТП многократно возрастает. Возвращаясь с дачи, обратить внимание на свое состояние - важно отдохнуть перед поездкой, чтобы сохранять максимальную концентрацию, советует он.