https://ria.ru/20220429/dacha-1786051853.html

Автоэксперт предупредил, когда не стоит ехать на дачу

Автоэксперт предупредил, когда не стоит ехать на дачу - РИА Новости, 29.04.2022

Автоэксперт предупредил, когда не стоит ехать на дачу

Дорога на дачу способна доставить водителям неприятные минуты — пробки, духота, усталость. Все это является источником дополнительного стресса и агрессии со... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T02:17

2022-04-29T02:17

2022-04-29T02:17

авто

дача

дача

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Дорога на дачу способна доставить водителям неприятные минуты — пробки, духота, усталость. Все это является источником дополнительного стресса и агрессии со стороны участников дорожного движения и может даже привести к ДТП. Поэтому важно тщательно выбирать время для поездки за город, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего, надо ехать тогда, когда трафик минимальный - обычно это раннее утро и поздний вечер. В этом случае сокращается время в пути а, значит, вероятность попадания в аварию. Во-вторых, лучше избегать заездов в магазины за товарами, которые нужны “прямо сейчас” и как следует закрепить вещи и рассаду в салоне, чтобы не думать о них при маневрах.В случае плохой погоды поездку лучше вовсе отложить - вероятность ДТП многократно возрастает. Возвращаясь с дачи, обратить внимание на свое состояние - важно отдохнуть перед поездкой, чтобы сохранять максимальную концентрацию, советует он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220428/gosduma-1785911607.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, дача, дача, россия