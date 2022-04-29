https://ria.ru/20220429/chvk-1786057850.html

CNN: семья американца, завербованного ЧВК, сообщила о его гибели на Украине

CNN: семья американца, завербованного ЧВК, сообщила о его гибели на Украине - РИА Новости, 29.04.2022

CNN: семья американца, завербованного ЧВК, сообщила о его гибели на Украине

Гражданин США, работавший на частную военную компанию, погиб на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на семью наемника. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T05:42

2022-04-29T05:42

2022-04-29T09:02

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Гражданин США, работавший на частную военную компанию, погиб на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на семью наемника.Мать 22-летнего Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сына убили в понедельник, а его тело не нашли. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, отправила его на помощь украинским войскам в первой половине марта.Группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан "самых разных стран", добавила его мать .Как сообщила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка семи тысяч наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776306134.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, сша, донбасс