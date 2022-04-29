https://ria.ru/20220429/chs-1786149428.html

В одном из районов Тюменской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В одном из районов Тюменской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 29.04.2022

В одном из районов Тюменской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Режим ЧС вводится в Абатском районе Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор после заседания оперативного штаба по ситуации с природными пожарами в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:38

2022-04-29T14:38

2022-04-29T14:42

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

тобольск

пожары

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ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Режим ЧС вводится в Абатском районе Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор после заседания оперативного штаба по ситуации с природными пожарами в регионе.Особый противопожарный режим веден в регионе с 15 апреля, гражданам запрещено посещать леса, разводить открытый огонь. На большей части региона на предстоящие выходные прогнозируется средняя пожарная опасность."Впереди самое опасное время – на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер. В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.Глава региона сообщил, что поручил главам муниципальных образований усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе ночью, обеспечить вывоз ТБО из садовых товариществ, чтобы дачники не разводили костры и не жгли мусор. В случае осложнения ситуации для тушения природных пожаров на дежурстве в районе Тобольска будет задействован дополнительный вертолет."В регионе уже выявлены случаи, когда из-за нарушения пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем возникли пожары. Будем и дальше тщательно расследовать каждое возгорание, выявлять виновных и наказывать их по всей строгости закона", - подчеркнул Моор.Десять новых лесных пожаров выявлено в регионе за минувшие сутки, ликвидировано 9 на площади 93,4 га, на утро действовало 5, в том числе 2 локализованных. Помимо этого, действовало 62 ландшафтных пожара на площади 937 га, 53 из них на площади 344 га удалось потушить, сообщили РИА Новости в областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. В ГУ МЧС по Тюменской области отметили, что за сутки в оперативной сводке экстренных служб зафиксировано 56 выездов, связанных с ликвидацией горения травы, "к ним привели нарушения запретов, установленных требованиями особого противопожарного режима".

https://ria.ru/20220429/pozhar-1786054269.html

тюменская область

тобольск

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, тобольск, пожары