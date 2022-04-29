Рейтинг@Mail.ru
В одном из районов Тюменской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/chs-1786149428.html
В одном из районов Тюменской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В одном из районов Тюменской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 29.04.2022
В одном из районов Тюменской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим ЧС вводится в Абатском районе Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор после заседания оперативного штаба по ситуации с природными пожарами в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:38
2022-04-29T14:42
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
тобольск
пожары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735565663_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_3101c35eda138796e80626270acd4607.jpg
ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Режим ЧС вводится в Абатском районе Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор после заседания оперативного штаба по ситуации с природными пожарами в регионе.Особый противопожарный режим веден в регионе с 15 апреля, гражданам запрещено посещать леса, разводить открытый огонь. На большей части региона на предстоящие выходные прогнозируется средняя пожарная опасность."Впереди самое опасное время – на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер. В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.Глава региона сообщил, что поручил главам муниципальных образований усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе ночью, обеспечить вывоз ТБО из садовых товариществ, чтобы дачники не разводили костры и не жгли мусор. В случае осложнения ситуации для тушения природных пожаров на дежурстве в районе Тобольска будет задействован дополнительный вертолет."В регионе уже выявлены случаи, когда из-за нарушения пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем возникли пожары. Будем и дальше тщательно расследовать каждое возгорание, выявлять виновных и наказывать их по всей строгости закона", - подчеркнул Моор.Десять новых лесных пожаров выявлено в регионе за минувшие сутки, ликвидировано 9 на площади 93,4 га, на утро действовало 5, в том числе 2 локализованных. Помимо этого, действовало 62 ландшафтных пожара на площади 937 га, 53 из них на площади 344 га удалось потушить, сообщили РИА Новости в областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. В ГУ МЧС по Тюменской области отметили, что за сутки в оперативной сводке экстренных служб зафиксировано 56 выездов, связанных с ликвидацией горения травы, "к ним привели нарушения запретов, установленных требованиями особого противопожарного режима".
https://ria.ru/20220429/pozhar-1786054269.html
тюменская область
тобольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735565663_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d37ccbbb0761f745da84b66260eb72e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, тобольск, пожары
14:38 29.04.2022 (обновлено: 14:42 29.04.2022)
 
В одном из районов Тюменской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Губернатор Александр Моор: в Абатском районе Тюменской области ввели режим ЧС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 28 апр - РИА Новости. Режим ЧС вводится в Абатском районе Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор после заседания оперативного штаба по ситуации с природными пожарами в регионе.
Особый противопожарный режим веден в регионе с 15 апреля, гражданам запрещено посещать леса, разводить открытый огонь. На большей части региона на предстоящие выходные прогнозируется средняя пожарная опасность.
"Впереди самое опасное время – на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер. В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что поручил главам муниципальных образований усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе ночью, обеспечить вывоз ТБО из садовых товариществ, чтобы дачники не разводили костры и не жгли мусор. В случае осложнения ситуации для тушения природных пожаров на дежурстве в районе Тобольска будет задействован дополнительный вертолет.
"В регионе уже выявлены случаи, когда из-за нарушения пожарной безопасности, неосторожного обращения с огнем возникли пожары. Будем и дальше тщательно расследовать каждое возгорание, выявлять виновных и наказывать их по всей строгости закона", - подчеркнул Моор.
Десять новых лесных пожаров выявлено в регионе за минувшие сутки, ликвидировано 9 на площади 93,4 га, на утро действовало 5, в том числе 2 локализованных. Помимо этого, действовало 62 ландшафтных пожара на площади 937 га, 53 из них на площади 344 га удалось потушить, сообщили РИА Новости в областном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности. В ГУ МЧС по Тюменской области отметили, что за сутки в оперативной сводке экстренных служб зафиксировано 56 выездов, связанных с ликвидацией горения травы, "к ним привели нарушения запретов, установленных требованиями особого противопожарного режима".
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 02:51
ВНИИ ГОЧС: отдыхающие в лесах могут спровоцировать верховые пожары
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьТобольскпожары
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала