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Чехия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 29.04.2022
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Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях - РИА Новости, 29.04.2022
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях
Прага отказывается оплачивать российский газ рублями, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:24
2022-04-29T16:20
санкции в отношении россии
чехия
россия
экономика
цены на нефть
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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Прага отказывается оплачивать российский газ рублями, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким.Он также добавил, что Прага и Варшава разработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти.Сейчас Чехия получает из России 98 процентов потребляемого газа.Как заявил в среду экс-премьер и председатель Союза отопителей Чехии Мирек Тополанек, в случае остановки импорта из России жители республики моментально окажутся "тотально зависимыми от возможных поставок из Германии, которая сама испытывает недостаток газа". Как добавил бывший глава правительства, тот, кто говорит, что Чехия может "быстро закрыть краны" с российским газом, совсем не понимает, что говорит.Оплата российского газа рублями европейскими покупателями станет главной темой заседания совета министров ЕС по энергетике в понедельник, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Она не исключила, что на встрече страны, которые ранее объявили о готовности платить в российской валюте, изменят решение.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220429/uniper-1786064618.html
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санкции в отношении россии, чехия, россия, экономика, цены на нефть
15:24 29.04.2022 (обновлено: 16:20 29.04.2022)
 
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

Премьер Чехии Фиала заявил об отказе страны платить за российский газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 апр — РИА Новости. Прага отказывается оплачивать российский газ рублями, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи с польским коллегой Матеушем Моравецким.
"Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно", — заявил чиновник.
Он также добавил, что Прага и Варшава разработают совместный сценарий на случай прекращения поставок нефти.
Сейчас Чехия получает из России 98 процентов потребляемого газа.
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Как заявил в среду экс-премьер и председатель Союза отопителей Чехии Мирек Тополанек, в случае остановки импорта из России жители республики моментально окажутся "тотально зависимыми от возможных поставок из Германии, которая сама испытывает недостаток газа". Как добавил бывший глава правительства, тот, кто говорит, что Чехия может "быстро закрыть краны" с российским газом, совсем не понимает, что говорит.
Оплата российского газа рублями европейскими покупателями станет главной темой заседания совета министров ЕС по энергетике в понедельник, сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Она не исключила, что на встрече страны, которые ранее объявили о готовности платить в российской валюте, изменят решение.
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Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.
C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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Санкции в отношении РоссииЧехияРоссияЭкономикаЦены на нефть
 
 
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