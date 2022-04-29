https://ria.ru/20220429/byudzhet-1786111489.html
Силуанов оценил потери от снижения потребления газа в Европе для бюджета
Силуанов оценил потери от снижения потребления газа в Европе для бюджета - РИА Новости, 29.04.2022
Силуанов оценил потери от снижения потребления газа в Европе для бюджета
Снижение потребления Европой российского газа не приведет к разбалансировке бюджета РФ, поскольку с одной стороны быстро отказаться от него европейцы не смогут, РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T12:25
2022-04-29T12:25
2022-04-29T12:27
антон силуанов
россия
экономика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Снижение потребления Европой российского газа не приведет к разбалансировке бюджета РФ, поскольку с одной стороны быстро отказаться от него европейцы не смогут, а с другой стороны увеличатся российские поставки по другим направлениям, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов."Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. Выдержит, конечно", – сказал Силуанов, отвечая на вопрос о способности российского бюджета выдержать снижение потребления российского газа европейскими странами."Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны - мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", - отметил министр."В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление", - уточнил он.
https://ria.ru/20220429/polsha-1786059111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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антон силуанов, россия, экономика
12:25 29.04.2022 (обновлено: 12:27 29.04.2022)
Силуанов оценил потери от снижения потребления газа в Европе для бюджета
Министр финансов Силуанов: российский бюджет выдержит снижение потребления газа в Европе
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Снижение потребления Европой российского газа не приведет к разбалансировке бюджета РФ, поскольку с одной стороны быстро отказаться от него европейцы не смогут, а с другой стороны увеличатся российские поставки по другим направлениям, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
"Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. Выдержит, конечно", – сказал Силуанов, отвечая на вопрос о способности российского бюджета выдержать снижение потребления российского газа европейскими странами.
"Европа в ближайшее время точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены. Тем не менее, когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны - мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям", - отметил министр.
"В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление", - уточнил он.