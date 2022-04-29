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"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем - РИА Новости, 29.04.2022
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"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем
"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем - РИА Новости, 29.04.2022
"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем
Компания "Боржоми" с 29 апреля приостанавливает производство на двух разливочных заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:25
2022-04-29T18:30
в мире
грузия
ids borjomi international
украина
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ТБИЛИСИ, 29 апр — РИА Новости. Компания "Боржоми" с 29 апреля приостанавливает производство на двух разливочных заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.В "IDS Боржоми Грузия" отметили, что с начала боевых действий испытывают трудности. "Ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось", — говорится в пресс-релизе.На этом фоне акции компании на Московской бирже теряют более 40 процентов."IDS Боржоми Грузия" входит в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российскому консорциуму "Альфа-Групп".
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в мире, грузия, ids borjomi international, украина
11:25 29.04.2022 (обновлено: 18:30 29.04.2022)
 
"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем

"Боржоми" приостановила производство в Грузии из-за финансовых проблем

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПокупатель берет минеральную воду "Боржоми" с полки супермаркета
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Покупатель берет минеральную воду "Боржоми" с полки супермаркета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 29 апр — РИА Новости. Компания "Боржоми" с 29 апреля приостанавливает производство на двух разливочных заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.
В "IDS Боржоми Грузия" отметили, что с начала боевых действий испытывают трудности.
"Ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось", — говорится в пресс-релизе.
На этом фоне акции компании на Московской бирже теряют более 40 процентов.
"IDS Боржоми Грузия" входит в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российскому консорциуму "Альфа-Групп".
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