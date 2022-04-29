https://ria.ru/20220429/borzhomi-1786096271.html
"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем
"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем - РИА Новости, 29.04.2022
"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем
Компания "Боржоми" с 29 апреля приостанавливает производство на двух разливочных заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:25
2022-04-29T11:25
2022-04-29T18:30
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ТБИЛИСИ, 29 апр — РИА Новости. Компания "Боржоми" с 29 апреля приостанавливает производство на двух разливочных заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.В "IDS Боржоми Грузия" отметили, что с начала боевых действий испытывают трудности. "Ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось", — говорится в пресс-релизе.На этом фоне акции компании на Московской бирже теряют более 40 процентов."IDS Боржоми Грузия" входит в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российскому консорциуму "Альфа-Групп".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ids borjomi international, украина
11:25 29.04.2022 (обновлено: 18:30 29.04.2022)
"Боржоми" приостановила производство из-за финансовых проблем
"Боржоми" приостановила производство в Грузии из-за финансовых проблем
ТБИЛИСИ, 29 апр — РИА Новости. Компания "Боржоми" с 29 апреля приостанавливает производство на двух разливочных заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.
В "IDS Боржоми Грузия" отметили, что с начала боевых действий испытывают трудности.
"Ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось", — говорится в пресс-релизе.
На этом фоне акции компании на Московской бирже
теряют более 40 процентов.
"IDS Боржоми Грузия" входит в состав IDS Borjomi International
, которая принадлежит российскому консорциуму "Альфа-Групп
".