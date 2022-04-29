https://ria.ru/20220429/borman-1786064718.html

Соратник Гитлера Борман до последнего надеялся сбежать

Соратник Гитлера Борман до последнего надеялся сбежать - РИА Новости, 29.04.2022

Соратник Гитлера Борман до последнего надеялся сбежать

Личный секретарь Адольфа Гитлера, "серый кардинал" Мартин Борман в начале мая 1945 года до последнего надеялся на самолете сбежать из окруженного советскими... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T08:24

2022-04-29T08:24

2022-04-29T08:24

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Личный секретарь Адольфа Гитлера, "серый кардинал" Мартин Борман в начале мая 1945 года до последнего надеялся на самолете сбежать из окруженного советскими войсками Берлина, но ему это не удалось, следует из новых архивных документов, обнародованных ФСБ России.Речь идет о документах из следственного дела на личного пилота Гитлера, бывшего группенфюрера СС, генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура, которое хранится в управлении ФСБ по Новгородской области. В числе этих материалов – собственноручные показания Баура на допросе в НКВД СССР в декабре 1945 года.В них Баур, в частности, сообщил о том, как вечером 1 мая 1945 года, на следующий день после самоубийства Гитлера, остававшиеся в рейхсканцелярии члены нацистской верхушки и военные пытались спастись."В темноте мы заблудились и вышли к станции Жандарменмаркт вместо станции Фридрихштрассе. По горящим улицам дошли до вокзала Фридрихштрассе. Выйдя к противотанковым заграждениям на Вайденаммбрюкке, мы встретились с Борманом и Науманом", - вспоминал Баур. Бригадефюрер СС Вернер Науман к тому времени был назначен на пост рейхсминистра пропаганды Германии вместо Йозефа Геббельса.Вокзал находился под мощным артобстрелом советских войск, также ведших сильный огонь из пулеметов, добавил Баур. "На углу Фридрихштрассе и Цигельштрассе огонь был совершенно дикий. На моих глазах был убит правительственный советник Хегель", - показал шеф-пилот Гитлера."Доложив Борману, что без танков пройти нельзя, я остался около него, так как он мне запретил ходить в разведку: "Вы мне еще нужны, как пилот", - писал Баур.В последний раз Баур видел Бормана, по его воспоминаниям, в 3 часа ночи 2 мая 1945 года, когда тот вместе с Науманом и личным хирургом Гитлера Людвигом Штумпфеггером "свернули за угол на Цигельштрассе". "Что с ним стало дальше, не знаю, но предполагаю, что он убит, так как обстрел в этом участке был очень сильный… Прорваться нам не удалось", - отмечал Баур.Тело Бормана поначалу не было найдено, поэтому долгие годы его судьба оставалась под вопросом. Из-за недостатка доказательств гибели Бормана Нюрнбергский трибунал заочно осудил его к смертной казни через повешение.Выдвигались конспирологические гипотезы о том, что Борману якобы удалось сбежать из Берлина и перебраться в Латинскую Америку. А первый руководитель внешней разведки ФРГ, один из руководителей нацистской разведки на Восточном фронте Рейнхард Гелен в своих мемуарах, не приводя никаких доказательств, утверждал, что Борман был советским агентом и сбежал в Москву.Но в декабре 1972 года при проведении строительных работ в Берлине были найдены останки двух человек. Все имевшиеся сведения, в том числе сохранившиеся медицинские карты, указывали на то, что речь идет о Бормане и Штумпфеггере. Спустя четверть века, в 1998 году, экспертиза ДНК, проведенная по заказу правительства Германии, окончательно установила, что Борман погиб в Берлине 2 мая 1945 года. Во время прорыва через мост он получил тяжелое ранение, с которым шансов вырваться из Берлина не оставалось, и покончил жизнь самоубийством. В августе 1999 года останки Бормана были кремированы и развеяны над Балтийским морем.

https://ria.ru/20220429/myuller-1786063942.html

https://ria.ru/20220429/gitler-1786062893.html

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Дарья Буймова

в мире, йозеф геббельс, берлин (город), новгородская область, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)