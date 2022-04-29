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Болгария отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов

Болгария отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 29.04.2022

Болгария отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов

Болгария отменяет все антиковидные ограничения для иностранных туристов с 1 мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:29

2022-04-29T13:29

2022-04-29T13:29

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Болгария отменяет все антиковидные ограничения для иностранных туристов с 1 мая, сообщает АТОР.Согласно решению местного минздрава, для въезда больше не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Путешественникам, в том числе россиянам, понадобится только виза — болгарская, хорватская, румынская, кипрская или же действующий многократный шенген.Подать заявление можно при личном обращении в консульства в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или через туроператоров.Ранее в стране был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии, упразднен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, отменено обязательное ношение масок.Прямых рейсов из России нет. Добраться из Москвы до Варны можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, а до Софии — со стыковкой в Белграде или Дубае. Стоимость билетов стартует от 45 тысяч рублей с вылетом в начале мае.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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