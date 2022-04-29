https://ria.ru/20220429/bolgariya-1786112774.html
Болгария отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов
Болгария отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 29.04.2022
Болгария отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов
Болгария отменяет все антиковидные ограничения для иностранных туристов с 1 мая, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:29
2022-04-29T13:29
2022-04-29T13:29
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Болгария отменяет все антиковидные ограничения для иностранных туристов с 1 мая, сообщает АТОР.Согласно решению местного минздрава, для въезда больше не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Путешественникам, в том числе россиянам, понадобится только виза — болгарская, хорватская, румынская, кипрская или же действующий многократный шенген.Подать заявление можно при личном обращении в консульства в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или через туроператоров.Ранее в стране был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии, упразднен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, отменено обязательное ношение масок.Прямых рейсов из России нет. Добраться из Москвы до Варны можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, а до Софии — со стыковкой в Белграде или Дубае. Стоимость билетов стартует от 45 тысяч рублей с вылетом в начале мае.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, екатеринбург, санкт-петербург, туризм, туристы, авиабилеты, сертификат о вакцинации, пцр-тест, болгария, варна, коронавирус covid-19
Болгария отменяет все ковидные ограничения на въезд туристов
Болгария снимает все ковидные ограничения на въезд для иностранных туристов с 1 мая
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Болгария отменяет все антиковидные ограничения для иностранных туристов с 1 мая, сообщает
АТОР.
Согласно решению местного минздрава, для въезда больше не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Путешественникам, в том числе россиянам, понадобится только виза — болгарская, хорватская, румынская, кипрская или же действующий многократный шенген.
Подать заявление можно при личном обращении в консульства в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или через туроператоров.
Ранее в стране был снят режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пандемии, упразднен контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий, отменено обязательное ношение масок.
Прямых рейсов из России нет. Добраться из Москвы до Варны можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, а до Софии — со стыковкой в Белграде или Дубае. Стоимость билетов стартует от 45 тысяч рублей с вылетом в начале мае.