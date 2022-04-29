https://ria.ru/20220429/boepripasy-1786054459.html

Бразилия опровергла переговоры с Германией о боеприпасах для Украины

Бразилия опровергла переговоры с Германией о боеприпасах для Украины - РИА Новости, 29.04.2022

Бразилия опровергла переговоры с Германией о боеприпасах для Украины

Бразильская армия опровергла РИА Новости информацию о ведении переговоров с правительством Германии, которое, по сообщениям СМИ, пытается получить боеприпасы... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T03:00

2022-04-29T03:00

2022-04-29T03:00

обострение ситуации в днр и лнр

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германия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Бразильская армия опровергла РИА Новости информацию о ведении переговоров с правительством Германии, которое, по сообщениям СМИ, пытается получить боеприпасы для зенитных установок Gepard и отправить их на Украину."Сухопутные войска не ведут никаких переговоров о продаже Украине боеприпасов или компонентов зенитной системы Gepard", — говорится в сообщении сухопутных войск в ответ на запрос агентства.Ранее газета Folha de São Paulo сообщила, что Германия запросила у правительства Бразилии боеприпасы для поставки в Украину Flakpanzer Gepard 1970-х годов, которые Берлин прекратил эксплуатировать в 2010 году. Бразильская армия в 2013 году закупила в Германии 34 бронемашины Gepard версии 1A2, после чего безуспешно пыталась их перепродать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/boepripasy-1786027602.html

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в мире, владимир путин, украина, германия, бразилия, донбасс