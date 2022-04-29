https://ria.ru/20220429/bobry-1786231908.html

Москвичам пообещали появление молодых бобров

Москвичам пообещали появление молодых бобров - РИА Новости, 29.04.2022

Москвичам пообещали появление молодых бобров

Молодых бобров в скором времени можно будет увидеть на природных территориях Москвы, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:39

2022-04-29T18:39

2022-04-29T18:39

москва

животные

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Молодых бобров в скором времени можно будет увидеть на природных территориях Москвы, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором бобёр гуляет по парку через дорожку в сторону воды, сообщается, что действие происходит в парке "Яуза" в Москве."Брачный период у московских бобров уже прошёл. В скором времени ожидаем увидеть молодняк", - сказал Бурмистров.

https://ria.ru/20220429/dialog-1786086081.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, животные