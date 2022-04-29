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Москвичам пообещали появление молодых бобров - РИА Новости, 29.04.2022
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Москвичам пообещали появление молодых бобров
Москвичам пообещали появление молодых бобров - РИА Новости, 29.04.2022
Москвичам пообещали появление молодых бобров
Молодых бобров в скором времени можно будет увидеть на природных территориях Москвы, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:39
2022-04-29T18:39
москва
животные
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Молодых бобров в скором времени можно будет увидеть на природных территориях Москвы, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором бобёр гуляет по парку через дорожку в сторону воды, сообщается, что действие происходит в парке "Яуза" в Москве."Брачный период у московских бобров уже прошёл. В скором времени ожидаем увидеть молодняк", - сказал Бурмистров.
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москва, животные
18:39 29.04.2022
 
Москвичам пообещали появление молодых бобров

На природных территориях Москвы в скором времени можно будет увидеть молодых бобров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБобер в парке "Покровское-Стрешнево"
Бобер в парке Покровское-Стрешнево - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бобер в парке "Покровское-Стрешнево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Молодых бобров в скором времени можно будет увидеть на природных территориях Москвы, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором бобёр гуляет по парку через дорожку в сторону воды, сообщается, что действие происходит в парке "Яуза" в Москве.
"Брачный период у московских бобров уже прошёл. В скором времени ожидаем увидеть молодняк", - сказал Бурмистров.
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