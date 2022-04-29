https://ria.ru/20220429/bobry-1786231908.html
Москвичам пообещали появление молодых бобров
Москвичам пообещали появление молодых бобров - РИА Новости, 29.04.2022
Москвичам пообещали появление молодых бобров
Молодых бобров в скором времени можно будет увидеть на природных территориях Москвы, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:39
2022-04-29T18:39
2022-04-29T18:39
москва
животные
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Молодых бобров в скором времени можно будет увидеть на природных территориях Москвы, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором бобёр гуляет по парку через дорожку в сторону воды, сообщается, что действие происходит в парке "Яуза" в Москве."Брачный период у московских бобров уже прошёл. В скором времени ожидаем увидеть молодняк", - сказал Бурмистров.
https://ria.ru/20220429/dialog-1786086081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, животные
Москвичам пообещали появление молодых бобров
На природных территориях Москвы в скором времени можно будет увидеть молодых бобров