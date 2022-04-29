https://ria.ru/20220429/blokirovka-1786225922.html
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке запрещенных материалов в этом году
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке запрещенных материалов в этом году - РИА Новости, 29.04.2022
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке запрещенных материалов в этом году
Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом, почти половину всей запрещенной информации прислали граждане,... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:16
2022-04-29T18:16
2022-04-29T18:32
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом, почти половину всей запрещенной информации прислали граждане, сообщает ведомство."С начала 2022 года заблокировано более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом... Более 46% всей запрещенной информации (61 тысяч материалов) прислали граждане", - говорится в сообщении.Уточняется, что за последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография", что на 35% меньше аналогичного показателя прошлого года.Ведомство также отмечает работу российских социальных сетей, которые самостоятельно в рамках прямого взаимодействия удалили более 84% всей выявленной по указанным категориям информации."Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства", - отмечает ведомство.РКН сообщает, что с 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые обязывают социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.
https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786205410.html
https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786070163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, россия
18:16 29.04.2022 (обновлено: 18:32 29.04.2022)
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке запрещенных материалов в этом году
Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом, почти половину всей запрещенной информации прислали граждане, сообщает ведомство.
"С начала 2022 года заблокировано более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом... Более 46% всей запрещенной информации (61 тысяч материалов) прислали граждане", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография", что на 35% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Ведомство также отмечает работу российских социальных сетей, которые самостоятельно в рамках прямого взаимодействия удалили более 84% всей выявленной по указанным категориям информации.
"Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства", - отмечает ведомство.
РКН
сообщает, что с 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые обязывают социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.