https://ria.ru/20220429/blokirovka-1786225922.html

В Роскомнадзоре рассказали о блокировке запрещенных материалов в этом году

В Роскомнадзоре рассказали о блокировке запрещенных материалов в этом году - РИА Новости, 29.04.2022

В Роскомнадзоре рассказали о блокировке запрещенных материалов в этом году

Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом, почти половину всей запрещенной информации прислали граждане,... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:16

2022-04-29T18:16

2022-04-29T18:32

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Роскомнадзор с начала года заблокировал более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом, почти половину всей запрещенной информации прислали граждане, сообщает ведомство."С начала 2022 года заблокировано более 135 тысяч материалов с запрещенным контентом... Более 46% всей запрещенной информации (61 тысяч материалов) прислали граждане", - говорится в сообщении.Уточняется, что за последние четыре месяца было выявлено и удалено 46 тысяч запрещенных материалов по трем категориям информации - "наркотики", "пропаганда самоубийства" и "детская порнография", что на 35% меньше аналогичного показателя прошлого года.Ведомство также отмечает работу российских социальных сетей, которые самостоятельно в рамках прямого взаимодействия удалили более 84% всей выявленной по указанным категориям информации."Призываем все площадки к ответственному исполнению своих обязанностей и требований российского законодательства", - отмечает ведомство.РКН сообщает, что с 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые обязывают социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786205410.html

https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786070163.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, россия