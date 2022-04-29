Поезд с беженцами с Украины прибыл в Хабаровск
Поезд с более чем 300 беженцами с Украины прибыл в Хабаровск
Вид на Хабаровск и реку Амур. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 апр - РИА Новости. Поезд с более чем 300 беженцами с Украины прибыл в Хабаровск, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее дальневосточное полпредство сообщало, что Хабаровский край готов к приему новых групп переселенцев, вынужденно покинувших территорию Украины. Отмечалось, что состав выдвинется из Таганрога. Губернатор Михаил Дегтярев рассказал, что людей разместят в Хабаровске и Хабаровском районе в девяти пунктах временного размещения (ПВР) с предоставлением трехразового горячего питания, туда доставят гуманитарную помощь. В край уже прибыли 60 человек, из них 16 проживают в ПВР, 44 человека разместились у родственников и знакомых.
"Девять суток в пути только с Таганрога... В Мариуполе сидели три недели в подвале. Связи не было, воды не было, газа и света тоже не было. Были небольшие запасы еды... Мы с мужем и маленькой дочкой вот приехали в Хабаровск. Он металлург, я переводчик, найдем здесь работу и начнем жизнь с чистого листа", - рассказала Анна Марпуца из Мариуполя.
Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов сообщил, что главная задача правительства региона - "максимально облегчить их устройство здесь". Предварительно власти изучили опыт других регионов по приему беженцев.
Медицинская бригада обследовала переселенцев прямо в поезде, подсев в Еврейской автономной области. По прибытии в ПВР будет организованно фотографирование для оформления временных документов в миграционной службе. Также в каждом пункте семьи будут встречать сотрудники Сбербанка, уточнил Никонов. Они оперативно выдадут карты, на которые в том числе поступит единовременная социальная выплата в размере 10 тысяч рублей. По необходимости сотрудники банка обменяют гривны на рубли.
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По заверению зампреда, в первые же сутки переселенцам оформят временные полисы ОМС. А за экстренной медпомощью они смогут обратиться в любую медицинскую организацию и без данного документа. Кроме того, Никонов сообщил, что сразу после праздников дети будут устроены в детские сады и школы. "Обязательно продумаем для них культурную программу и знакомство с краевым центром края", - заключил зампред.
Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы.