https://ria.ru/20220429/belros-1786148452.html

YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства БелРос

YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства БелРос - РИА Новости, 29.04.2022

YouTube удалил аккаунт телеканала Союзного государства БелРос

Видеохостинг YouТube удалил аккаунт канала Союзного государства БелРос, нарушив собственные правила, сообщила РИА Новости главный редактор канала Елена... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:35

2022-04-29T14:35

2022-04-29T17:35

технологии

россия

белоруссия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Видеохостинг YouТube удалил аккаунт канала Союзного государства БелРос, нарушив собственные правила, сообщила РИА Новости главный редактор канала Елена Золотова."Наш канал удален с площадки Google и с площадки YouТube. Это не блокировка, это ликвидация канала... YouТube, самое главное, нарушил собственные правила, потому что нас предупреждали: первые три предупреждения, а потом удаление. Третьего предупреждения нам так и не пришло. И на наш вопрос, что же все-таки стало причиной закрытия, ликвидации, мы уже ответов не получили", - сказала Золотова.По ее словам, канал получил два предупреждения: первое за сюжет о производстве в Белоруссии вакцины против коронавируса "Спутник", его назвали "распространением недостоверной информации", и второе за сюжет о том, что должностные лица Украины призывают к расправе над семьями российских военных."Нам пришло предупреждение, что мы, цитата: "восхваляем насилие одних лиц над другими"... Все перевернуто с ног на голову. После второго предупреждения мы проработали сутки и были удалены с YouТube. В эти сутки мы выложили новый выпуск программы "Факты на стол", который назывался "Искандер для Зеленского"... буквально через час аккаунт был удален... Мы отправили YouТube официальное письмо с вопросом, что произошло, но ответа мы не получили", - сказала Золотова.Реальной причиной закрытия канала она называет активную информационную работу о специальной военной операции России на Украине. "Статистика нам показывала, что у нас резко с 24 февраля увеличилась аудитория смотрения на Украине, особенно когда начали ликвидировать аккаунты федеральных каналов, фактически, мы оставались уже в гордом одиночестве, кто активно информировал о действиях России и российских военных... Где-то с 16% до 57% у нас увеличилось смотрение на Украине, думаю... на нас начали сыпаться со стороны украинских пользователей, я так предполагаю", - сказала Золотова.Сейчас команда разрабатывает другой канал, БелРос 2.0, однако уже испытывает сложности с его запуском."Нам, я так думаю, какие-то там (в YouТube) есть противодействия... Я думаю, как только они сообразят, что и как, мы получим следующую ликвидацию. И дальше мы будем решать, стоит ли нам сохраняться на этой площадке", - сказала Золотова. По словам главного редактора канала, пока не идет речи о том, чтобы подать на видеохостинг в суд.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. После начала специальной военной операции России на Украине США и Евросоюз ввели масштабные санкции против физических лиц, организаций, различных секторов российской экономики.

https://ria.ru/20220326/prankery-1780204175.html

https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777108743.html

https://ria.ru/20220203/moskva-1770899236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, белоруссия, санкции в отношении россии, google, youtube