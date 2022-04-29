СМИ: Байден сделал Белый дом скучным, как и обещал
Politico: Белый дом при нынешнем президенте США Байдене стал скучным
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Белый дом при нынешнем президенте США Джо Байдене стал скучным, журналисты жалуются на негативные ощущения от общения с официальным представителем администрации Джен Псаки, а руководство телеканалов на сокращение бюджетов на спецпроекты по освещению работы руководства страны, пишет Politico.
"Он обещал сделать новости из Вашингтона снова скучными. Что ж, миссия выполнена, сэр", - говорится в сообщении издания.
Репортеры пула Белого дома рассказали, что Псаки хороша в своей работе, но нередко общение с ней оставляет не лучшие чувства у журналистов.
Как отмечает издание, у телеканалов сокращаются бюджеты на специальные передачи и проекты, посвященные Белому дому, хуже продаются даже книги, связанные с администрацией. Например, недавняя биография первой леди Джилл Байден разошлась в мизерном количестве в 250 экземпляров за первую неделю. Руководство телесетей, указывает издание, будто готовится к возвращению роли республиканской партии по итогам промежуточных выборов, нанимая представителей политического объединения.
Издание анализирует редкие перепалки администрации с журналистами и едкие замечания Байдена в адрес некоторых представителей пула, резюмируя, что самые известные репортеры пула "часто являются отражением президентов, работу которых освещают". "Скучно, не то что раньше", - цитирует портал руководителя одной из кабельных сетей.
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