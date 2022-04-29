https://ria.ru/20220429/bayden-1786275096.html

СМИ: Байден сделал Белый дом скучным, как и обещал

СМИ: Байден сделал Белый дом скучным, как и обещал - РИА Новости, 29.04.2022

СМИ: Байден сделал Белый дом скучным, как и обещал

Белый дом при нынешнем президенте США Джо Байдене стал скучным, журналисты жалуются на негативные ощущения от общения с официальным представителем администрации РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T23:56

2022-04-29T23:56

2022-04-29T23:56

в мире

вашингтон (штат)

сша

джо байден

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Белый дом при нынешнем президенте США Джо Байдене стал скучным, журналисты жалуются на негативные ощущения от общения с официальным представителем администрации Джен Псаки, а руководство телеканалов на сокращение бюджетов на спецпроекты по освещению работы руководства страны, пишет Politico."Он обещал сделать новости из Вашингтона снова скучными. Что ж, миссия выполнена, сэр", - говорится в сообщении издания.Репортеры пула Белого дома рассказали, что Псаки хороша в своей работе, но нередко общение с ней оставляет не лучшие чувства у журналистов.Как отмечает издание, у телеканалов сокращаются бюджеты на специальные передачи и проекты, посвященные Белому дому, хуже продаются даже книги, связанные с администрацией. Например, недавняя биография первой леди Джилл Байден разошлась в мизерном количестве в 250 экземпляров за первую неделю. Руководство телесетей, указывает издание, будто готовится к возвращению роли республиканской партии по итогам промежуточных выборов, нанимая представителей политического объединения.Издание анализирует редкие перепалки администрации с журналистами и едкие замечания Байдена в адрес некоторых представителей пула, резюмируя, что самые известные репортеры пула "часто являются отражением президентов, работу которых освещают". "Скучно, не то что раньше", - цитирует портал руководителя одной из кабельных сетей.

https://ria.ru/20220404/bankrot-1781765378.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вашингтон (штат), сша, джо байден, администрация президента сша