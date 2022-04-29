Рейтинг@Mail.ru
"Так продолжаться не может": в США призвали отстранить Байдена от власти - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/bayden-1786148305.html
"Так продолжаться не может": в США призвали отстранить Байдена от власти
"Так продолжаться не может": в США призвали отстранить Байдена от власти - РИА Новости, 29.04.2022
"Так продолжаться не может": в США призвали отстранить Байдена от власти
Военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны Соединенных Штатов, а президент Джо Байден явно не осознает, насколько... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T14:35
2022-04-29T15:22
в мире
дональд трамп
сша
украина
киев
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779685_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_20c4460c5340132db605699327a6a3d6.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны Соединенных Штатов, а президент Джо Байден явно не осознает, насколько опасно положение дел. Такое мнение высказал в эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон.Журналист, ссылаясь на данные американских СМИ, заявил, что США отправили Киеву так много оружия, что теперь сами ощутили его нехватку: в случае серьезного конфликта боеприпасов окажется недостаточно. Однако Байден решил на этом не останавливаться и призвал конгресс выделить Украине дополнительные 33 миллиарда долларов. По словам Карлсона, эта сумма намного больше той, которую, в частности, просил Дональд Трамп на постройку стены на границе с Мексикой. Тем временем экономическая ситуация становится все хуже: рекордная инфляция, перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией.По словам Карлсона, в этой ситуации еще больше пугает поведение американского лидера. Телеведущий продемонстрировал ролик, на котором президент, запинаясь и усмехаясь, рассказывал о планах конфисковать имущество российских олигархов."Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку (поправка к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности. — Прим. ред.)? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть", — сказал Карлсон.Он подчеркнул, что США переживают момент максимальной опасности, но руководство ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом — невменяемо. Такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг тем не менее боятся говорить вслух, заключил ведущий.Накануне Байден запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для Украины. Из них 20,4 миллиарда предназначаются на военную помощь, 8,5 миллиарда — на экономическое содействие и три миллиарда — на гуманитарную и продовольственную помощь.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786076974.html
https://ria.ru/20220427/oshibka-1785649239.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784779685_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_ef2519ca2aff6ad41d7ce8dac3d5160c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша, украина, киев, джо байден
14:35 29.04.2022 (обновлено: 15:22 29.04.2022)
 
"Так продолжаться не может": в США призвали отстранить Байдена от власти

Ведущий Fox News Карлсон призвал отстранить Байдена от власти из-за угрозы ядерной войны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны Соединенных Штатов, а президент Джо Байден явно не осознает, насколько опасно положение дел. Такое мнение высказал в эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон.
Журналист, ссылаясь на данные американских СМИ, заявил, что США отправили Киеву так много оружия, что теперь сами ощутили его нехватку: в случае серьезного конфликта боеприпасов окажется недостаточно. Однако Байден решил на этом не останавливаться и призвал конгресс выделить Украине дополнительные 33 миллиарда долларов. По словам Карлсона, эта сумма намного больше той, которую, в частности, просил Дональд Трамп на постройку стены на границе с Мексикой. Тем временем экономическая ситуация становится все хуже: рекордная инфляция, перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией.
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 09:57
Жители США призвали "держать Байдена на поводке" из-за военной помощи Киеву
По словам Карлсона, в этой ситуации еще больше пугает поведение американского лидера. Телеведущий продемонстрировал ролик, на котором президент, запинаясь и усмехаясь, рассказывал о планах конфисковать имущество российских олигархов.
"Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку (поправка к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности. — Прим. ред.)? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть", — сказал Карлсон.
Он подчеркнул, что США переживают момент максимальной опасности, но руководство ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом — невменяемо. Такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг тем не менее боятся говорить вслух, заключил ведущий.
Накануне Байден запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для Украины. Из них 20,4 миллиарда предназначаются на военную помощь, 8,5 миллиарда — на экономическое содействие и три миллиарда — на гуманитарную и продовольственную помощь.
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 02:04
Болтон сообщил о "поразительной" ошибке Байдена в отношении России
 
В миреДональд ТрампСШАУкраинаКиевДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала