https://ria.ru/20220429/bayden-1786148305.html

"Так продолжаться не может": в США призвали отстранить Байдена от власти

"Так продолжаться не может": в США призвали отстранить Байдена от власти - РИА Новости, 29.04.2022

"Так продолжаться не может": в США призвали отстранить Байдена от власти

Военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны Соединенных Штатов, а президент Джо Байден явно не осознает, насколько... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T14:35

2022-04-29T14:35

2022-04-29T15:22

в мире

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джо байден

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Военная помощь Украине вылилась в серьезные проблемы для экономики и системы обороны Соединенных Штатов, а президент Джо Байден явно не осознает, насколько опасно положение дел. Такое мнение высказал в эфире Fox News телеведущий Такер Карлсон.Журналист, ссылаясь на данные американских СМИ, заявил, что США отправили Киеву так много оружия, что теперь сами ощутили его нехватку: в случае серьезного конфликта боеприпасов окажется недостаточно. Однако Байден решил на этом не останавливаться и призвал конгресс выделить Украине дополнительные 33 миллиарда долларов. По словам Карлсона, эта сумма намного больше той, которую, в частности, просил Дональд Трамп на постройку стены на границе с Мексикой. Тем временем экономическая ситуация становится все хуже: рекордная инфляция, перебои с продовольствием и энергоресурсами грозят рецессией.По словам Карлсона, в этой ситуации еще больше пугает поведение американского лидера. Телеведущий продемонстрировал ролик, на котором президент, запинаясь и усмехаясь, рассказывал о планах конфисковать имущество российских олигархов."Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку (поправка к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности из-за его недееспособности. — Прим. ред.)? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть", — сказал Карлсон.Он подчеркнул, что США переживают момент максимальной опасности, но руководство ведет себя безрассудно, а в случае с Байденом — невменяемо. Такое положение дел вызывает беспокойство, о котором все вокруг тем не менее боятся говорить вслух, заключил ведущий.Накануне Байден запросил у конгресса 33 миллиарда долларов для Украины. Из них 20,4 миллиарда предназначаются на военную помощь, 8,5 миллиарда — на экономическое содействие и три миллиарда — на гуманитарную и продовольственную помощь.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786076974.html

https://ria.ru/20220427/oshibka-1785649239.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, дональд трамп, сша, украина, киев, джо байден