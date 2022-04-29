https://ria.ru/20220429/bank-1786218690.html

В Херсонской области начнет работать "Международный расчетный банк"

В Херсонской области начнет работать "Международный расчетный банк" - РИА Новости, 29.04.2022

В Херсонской области начнет работать "Международный расчетный банк"

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "Международный расчетный банк" начнет работу в регионе, будет открыто более 200 отделений. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:57

2022-04-29T17:57

2022-04-29T18:11

в мире

херсонская область

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ХЕРСОН, 29 апр - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что "Международный расчетный банк" начнет работу в регионе, будет открыто более 200 отделений."Сейчас финансовые обороты осуществляются процентов на 80 в наличном варианте. Этот вариант совсем неприемлем в обычной жизни. Поэтому чтобы выровнять… создан будет в ближайшее время банк... который будет заниматься организацией кассово-денежных расчетов как наличных, так и безналичных. Это будет МРБ банк - "Международный расчетный банк", - сказал Сальдо на первом брифинге в качестве главы администрации.По его словам, у банка есть разрешение на работу и уже есть опыт работы на территории ДНР и ЛНР, поэтому там обученные специалисты. "Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело... Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области", - сказал Сальдо.По словам главы администрации, сейчас пенсионеры и частично бюджетники получают деньги на карточки в гривнах, но практически все банкоматы и кассы в магазинах не принимают расчеты карточкой и просят расплачиваться наличными, что создает неудобства.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220428/delo-1785997858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область