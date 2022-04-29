https://ria.ru/20220429/aydar-1786054589.html

Экс-боец "Айдара" рассказал, как его сослуживцы убивали друг друга

Экс-боец "Айдара" рассказал, как его сослуживцы убивали друг друга - РИА Новости, 29.04.2022

Экс-боец "Айдара" рассказал, как его сослуживцы убивали друг друга

Бойцы украинского нацбатальона "Айдар" могли в ссоре убить сослуживца без каких-либо последствий, подобные дела заминались, рассказал РИА Новости бывший боец... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T03:04

2022-04-29T03:04

2022-04-29T03:20

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батальон "айдар"

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САМАРА, 29 апр - РИА Новости. Бойцы украинского нацбатальона "Айдар" могли в ссоре убить сослуживца без каких-либо последствий, подобные дела заминались, рассказал РИА Новости бывший боец батальона Денис Сероус, осужденный в России за распространение наркотиков."Один пошел с другим пиво попить, и один только вернулся. Его спрашивают: а где он? - "Да я ему горло перерезал, вон в камышах лежит". Пошли, посмотрели, действительно, лежит", - рассказал про один такой случай Сероус.По его данным, никакого наказания для убийцы не последовало. Через две-три недели Сероус видел его в городе Счастье, тот продолжал службу.Еще одно убийство "побратима" произошло в 2015 году, когда выяснилось, что боевик с позывным Авиатор должен был выступить в Киеве на суде против боевика по фамилии Радченко с позывным Рубеж - того обвиняли в незаконном хранении оружия."Это было в Лисичанске, в марте месяце 2015 года. Мы приехали тогда с Золотого-5 (населенный пункт, где шли активные боевые действия - ред.). Ну, уж не на боевых, могли расслабиться, пятое-десятое. Ну, а боец, царствие небесное, мне обмолвился, что он должен будет на этой неделе ехать в Киев против Рубежа давать показания по поводу найденного у него на даче большого количества вооружения, автоматов, и боекомплекта к нему", - вспоминает бывший боец."Айдаровцы" начали ссориться, стрелять друг в друга, кто-то кинул гранату.По его словам, на место убийства приезжали сотрудники МВД, но серьезного расследования не было. Гибель боевика оформили как самоубийство.

счастье (город)

лисичанск

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в мире, счастье (город), лисичанск, украина, батальон "айдар", донбасс