https://ria.ru/20220429/avstraliya-1786123861.html

Премьер Соломоновых островов раскритиковал Австралию из-за AUKUS

Премьер Соломоновых островов раскритиковал Австралию из-за AUKUS - РИА Новости, 29.04.2022

Премьер Соломоновых островов раскритиковал Австралию из-за AUKUS

Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:18

2022-04-29T13:18

2022-04-29T13:18

в мире

скотт моррисон

австралия

соломоновы острова

китай

aukus

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией, сообщил в пятницу австралийский телеканал 9News.Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.По данным 9News, Согаваре, выступив перед своим парламентом, отметил, что узнал о стратегическом партнерстве AUKUS "через СМИ", а не напрямую от австралийского премьер-министра Скотта Моррисона."Ожидалось, что как с членом тихоокеанской семьи Соломоновыми островами и странами Океании будут консультироваться с тем, чтобы договор о AUKUS был прозрачным, поскольку он влияет на тихоокеанское сообщество, допуская ядерные подводные лодки в воды Океании", - приводит телеканал слова Согаваре.Как отмечает 9News, премьер Австралии Моррисон ответил на критику Согаваре, заявив журналистам, что говорил с Согаваре об AUKUS день спустя после того, как о сделке было объявлено публично. "Во время дискуссии не было поднято никаких вопросов", - сказал глава австралийского правительства.При этом он напомнил, что Австралия послала на Соломоновы острова полицию и военнослужащих в конце прошлого года, когда там возникли беспорядки и было подожжено здание парламента и китайские торговые кварталы.В последствии Китай поставил Соломоновым островам оснащение для спецназа и заключил соглашение о безопасности с этой островной страной.Партнерство AUKUS стало неожиданностью не только для Соломоновых островов, но особенно для Франции, с которой Австралия расторгла контракт на поставки подводных лодок на 56 миллиардов евро. Вместо них предполагается строить в самой Австралии атомные подлодки при техническом содействии США и Великобритании.

https://ria.ru/20220414/yaponiya-1783433583.html

https://ria.ru/20220413/aukus-1783345868.html

австралия

соломоновы острова

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, скотт моррисон, австралия, соломоновы острова, китай, aukus