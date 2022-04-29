https://ria.ru/20220429/avstraliya-1786123861.html
Премьер Соломоновых островов раскритиковал Австралию из-за AUKUS
Премьер Соломоновых островов раскритиковал Австралию из-за AUKUS - РИА Новости, 29.04.2022
Премьер Соломоновых островов раскритиковал Австралию из-за AUKUS
Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:18
2022-04-29T13:18
2022-04-29T13:18
в мире
скотт моррисон
австралия
соломоновы острова
китай
aukus
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией, сообщил в пятницу австралийский телеканал 9News.Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров с Китаем. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS никто не скрывал.По данным 9News, Согаваре, выступив перед своим парламентом, отметил, что узнал о стратегическом партнерстве AUKUS "через СМИ", а не напрямую от австралийского премьер-министра Скотта Моррисона."Ожидалось, что как с членом тихоокеанской семьи Соломоновыми островами и странами Океании будут консультироваться с тем, чтобы договор о AUKUS был прозрачным, поскольку он влияет на тихоокеанское сообщество, допуская ядерные подводные лодки в воды Океании", - приводит телеканал слова Согаваре.Как отмечает 9News, премьер Австралии Моррисон ответил на критику Согаваре, заявив журналистам, что говорил с Согаваре об AUKUS день спустя после того, как о сделке было объявлено публично. "Во время дискуссии не было поднято никаких вопросов", - сказал глава австралийского правительства.При этом он напомнил, что Австралия послала на Соломоновы острова полицию и военнослужащих в конце прошлого года, когда там возникли беспорядки и было подожжено здание парламента и китайские торговые кварталы.В последствии Китай поставил Соломоновым островам оснащение для спецназа и заключил соглашение о безопасности с этой островной страной.Партнерство AUKUS стало неожиданностью не только для Соломоновых островов, но особенно для Франции, с которой Австралия расторгла контракт на поставки подводных лодок на 56 миллиардов евро. Вместо них предполагается строить в самой Австралии атомные подлодки при техническом содействии США и Великобритании.
https://ria.ru/20220414/yaponiya-1783433583.html
https://ria.ru/20220413/aukus-1783345868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, скотт моррисон, австралия, соломоновы острова, китай, aukus
Премьер Соломоновых островов раскритиковал Австралию из-за AUKUS
Премьер Соломоновых островов Согаваре раскритиковал Австралию из-за партнерства AUKUS
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре раскритиковал Австралию, которая не поставила в известность южнотихоокеанские государства о решении обзавестись атомными подводными лодками в партнерстве AUKUS с США и Великобританией, сообщил в пятницу австралийский телеканал 9News
.
Тем самым Согаваре перешел в контрнаступление в ответ на нападки со стороны Австралии
по поводу заключения соглашения о безопасности Соломоновых остров
с Китаем
. Австралия опасается, что Китай расширит свое влияние на южную часть Тихого океана
и там появятся китайские военные базы. Причем антикитайскую направленность AUKUS
никто не скрывал.
По данным 9News, Согаваре, выступив перед своим парламентом, отметил, что узнал о стратегическом партнерстве AUKUS "через СМИ", а не напрямую от австралийского премьер-министра Скотта Моррисона
.
"Ожидалось, что как с членом тихоокеанской семьи Соломоновыми островами и странами Океании будут консультироваться с тем, чтобы договор о AUKUS был прозрачным, поскольку он влияет на тихоокеанское сообщество, допуская ядерные подводные лодки в воды Океании", - приводит телеканал слова Согаваре.
"Когда Австралия подписалась под AUKUS, мы не стали разыгрывать театр и истерику по поводу последствий (для государства - ред.)", - подчеркнул премьер Соломоновых островов.
Как отмечает 9News, премьер Австралии Моррисон ответил на критику Согаваре, заявив журналистам, что говорил с Согаваре об AUKUS день спустя после того, как о сделке было объявлено публично. "Во время дискуссии не было поднято никаких вопросов", - сказал глава австралийского правительства.
При этом он напомнил, что Австралия послала на Соломоновы острова полицию и военнослужащих в конце прошлого года, когда там возникли беспорядки и было подожжено здание парламента и китайские торговые кварталы.
В последствии Китай поставил Соломоновым островам оснащение для спецназа и заключил соглашение о безопасности с этой островной страной.
Партнерство AUKUS стало неожиданностью не только для Соломоновых островов, но особенно для Франции
, с которой Австралия расторгла контракт на поставки подводных лодок на 56 миллиардов евро. Вместо них предполагается строить в самой Австралии атомные подлодки при техническом содействии США
и Великобритании
.