https://ria.ru/20220429/artisty-1786165576.html

В ГД предложили артистам, покинувшим Россию, не делать из себя политологов

В ГД предложили артистам, покинувшим Россию, не делать из себя политологов - РИА Новости, 29.04.2022

В ГД предложили артистам, покинувшим Россию, не делать из себя политологов

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков предложил артистам, покинувшим Россию, не делать из себя политологов, не делать политических заявлений, не... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:22

2022-04-29T15:22

2022-04-29T15:22

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков предложил артистам, покинувшим Россию, не делать из себя политологов, не делать политических заявлений, не разбираясь в том, чего не знают.Представители творческих профессий, отзывающиеся негативно о президенте РФ, России и ее гражданах, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России, заявила ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По словам Бурлакова, в этих действиях "слишком много чести для таких представителей шоу-бизнеса", самое суровое наказание для них вынесет не власть, а зрители."Не понимаю, почему артисты, побежавшие спасать свои сбережения и недвижимость за границу, возомнили себя великими политологами. Они за мир и добро, а вся Россия будто бы против этого. Эстрадным деятелям не мешало бы погрузиться в суть вопроса, изучить причины спецоперации, а не разбрасываться высокопарными фразами, чтобы прикрыть свои меркантильные интересы", - заявил Бурлаков РИА Новости.Также он заявил, что после видеообращений артиста Максима Галкина ни один "здравомыслящий человек не придет на его концерт"."Кто-нибудь может себе представить концерт Максима Галкина в России? Думаю, вряд ли. И дело не в местной администрации, которую артист активно винит из-за потери концертных денег. Дело в людях, в душу которых своими высказываниями плюнул Максим", - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20220403/kadyrov-1781567893.html

https://ria.ru/20220314/evropa-1777950737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, общество, россия, госдума рф, сергей бурлаков, елена ямпольская, максим галкин, ситуация в днр и лнр