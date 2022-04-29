В ГД предложили артистам, покинувшим Россию, не делать из себя политологов
Депутат Бурлаков предложил артистам, покинувшим Россию, не делать из себя политологов
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков предложил артистам, покинувшим Россию, не делать из себя политологов, не делать политических заявлений, не разбираясь в том, чего не знают.
Представители творческих профессий, отзывающиеся негативно о президенте РФ, России и ее гражданах, имеющие двойное гражданство и постоянно проживающие за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России, заявила ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. По словам Бурлакова, в этих действиях "слишком много чести для таких представителей шоу-бизнеса", самое суровое наказание для них вынесет не власть, а зрители.
"Не понимаю, почему артисты, побежавшие спасать свои сбережения и недвижимость за границу, возомнили себя великими политологами. Они за мир и добро, а вся Россия будто бы против этого. Эстрадным деятелям не мешало бы погрузиться в суть вопроса, изучить причины спецоперации, а не разбрасываться высокопарными фразами, чтобы прикрыть свои меркантильные интересы", - заявил Бурлаков РИА Новости.
Также он заявил, что после видеообращений артиста Максима Галкина ни один "здравомыслящий человек не придет на его концерт".
"Кто-нибудь может себе представить концерт Максима Галкина в России? Думаю, вряд ли. И дело не в местной администрации, которую артист активно винит из-за потери концертных денег. Дело в людях, в душу которых своими высказываниями плюнул Максим", - сообщил парламентарий.
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