https://ria.ru/20220429/arsenal-1786267072.html
Американская армия осталась без оружия по вине Украины
Американская армия осталась без оружия по вине Украины - РИА Новости, 29.04.2022
Американская армия осталась без оружия по вине Украины
Оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем Украине, пишет обозреватель The National Interest Калеб Ларсон. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T21:57
2022-04-29T21:57
2022-04-29T22:10
в мире
украина
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Оружейные склады американской армии пустеют из-за массовых поставок военных систем Украине, пишет обозреватель The National Interest Калеб Ларсон.При этом Министерство обороны не сможет пополнить арсенал ПТРК в ближайшие годы, поскольку производственные линии времен холодной войны были остановлены. Для создания нужного количества "Джавелинов" Штатам понадобится около пяти лет, пояснили в ведомстве.Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. В оборонном ведомстве предупредили, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Москва начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Киева, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые деяния против мирных жителей Донбасса.Как уточнили в Министерстве обороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ. Армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220429/gaz-1786260892.html
https://ria.ru/20220429/polsha-1786175361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
21:57 29.04.2022 (обновлено: 22:10 29.04.2022)
Американская армия осталась без оружия по вине Украины
The National Interest: арсеналы американской армии опустели по вине Украины