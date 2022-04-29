https://ria.ru/20220429/arias-1786234081.html

Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии

Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии - РИА Новости, 29.04.2022

Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас не был ни разу в Сирии, хотя его структура активно занимается сирийским химдосье, РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:51

2022-04-29T18:51

2022-04-29T18:51

война в сирии

россия

василий небензя

сирия

организация по запрещению химического оружия

оон

фернандо ариас

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ООН, 29 апр – РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас не был ни разу в Сирии, хотя его структура активно занимается сирийским химдосье, это ненормально, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Считаем ненормальным, что гендиректор, отработавший на своем посту уже более 4 лет, пока всячески избегает приезда в Сирию", - сказал Небензя.В этой связи он задал вопрос замгенсека ООН, высокому представителю по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, насколько распространена ситуация, когда "руководитель ни разу не посетил страну, которая находится в фокусе зрения курируемой им структуры, и знает о ситуации на земле исключительно по докладам подчиненных". "Есть ли вообще подобные примеры в системе ООН", - спросил Небензя.Он выразил мнение, что подобный подход самым негативным образом влияет на эффективность работы ОЗХО.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20220418/siriya-1784190711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, василий небензя, сирия, организация по запрещению химического оружия, оон, фернандо ариас