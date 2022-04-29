Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии
Постпред России при ООН Небензя обратил внимание, что глава ОЗХО ни разу не был в Сирии
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 29 апр – РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас не был ни разу в Сирии, хотя его структура активно занимается сирийским химдосье, это ненормально, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Считаем ненормальным, что гендиректор, отработавший на своем посту уже более 4 лет, пока всячески избегает приезда в Сирию", - сказал Небензя.
В этой связи он задал вопрос замгенсека ООН, высокому представителю по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, насколько распространена ситуация, когда "руководитель ни разу не посетил страну, которая находится в фокусе зрения курируемой им структуры, и знает о ситуации на земле исключительно по докладам подчиненных". "Есть ли вообще подобные примеры в системе ООН", - спросил Небензя.
Он выразил мнение, что подобный подход самым негативным образом влияет на эффективность работы ОЗХО.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.