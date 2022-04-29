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Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии - РИА Новости, 29.04.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220429/arias-1786234081.html
Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии
Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии - РИА Новости, 29.04.2022
Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии
Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас не был ни разу в Сирии, хотя его структура активно занимается сирийским химдосье, РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:51
2022-04-29T18:51
война в сирии
россия
василий небензя
сирия
организация по запрещению химического оружия
оон
фернандо ариас
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ООН, 29 апр – РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас не был ни разу в Сирии, хотя его структура активно занимается сирийским химдосье, это ненормально, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."Считаем ненормальным, что гендиректор, отработавший на своем посту уже более 4 лет, пока всячески избегает приезда в Сирию", - сказал Небензя.В этой связи он задал вопрос замгенсека ООН, высокому представителю по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, насколько распространена ситуация, когда "руководитель ни разу не посетил страну, которая находится в фокусе зрения курируемой им структуры, и знает о ситуации на земле исключительно по докладам подчиненных". "Есть ли вообще подобные примеры в системе ООН", - спросил Небензя.Он выразил мнение, что подобный подход самым негативным образом влияет на эффективность работы ОЗХО.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20220418/siriya-1784190711.html
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россия, василий небензя, сирия, организация по запрещению химического оружия, оон, фернандо ариас
18:51 29.04.2022
 
Небензя обратил внимание, что гендиректор ОЗХО ни разу не был в Сирии

Постпред России при ООН Небензя обратил внимание, что глава ОЗХО ни разу не был в Сирии

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 29 апр – РИА Новости. Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас не был ни разу в Сирии, хотя его структура активно занимается сирийским химдосье, это ненормально, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Считаем ненормальным, что гендиректор, отработавший на своем посту уже более 4 лет, пока всячески избегает приезда в Сирию", - сказал Небензя.
В этой связи он задал вопрос замгенсека ООН, высокому представителю по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, насколько распространена ситуация, когда "руководитель ни разу не посетил страну, которая находится в фокусе зрения курируемой им структуры, и знает о ситуации на земле исключительно по докладам подчиненных". "Есть ли вообще подобные примеры в системе ООН", - спросил Небензя.
Он выразил мнение, что подобный подход самым негативным образом влияет на эффективность работы ОЗХО.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
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Война в СирииРоссияВасилий НебензяСирияОрганизация по запрещению химического оружияООНФернандо Ариас
 
 
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