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В Москве арестовали мужчину, который сжег девять машин, сливая бензин - РИА Новости, 29.04.2022
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В Москве арестовали мужчину, который сжег девять машин, сливая бензин
В Москве арестовали мужчину, который сжег девять машин, сливая бензин - РИА Новости, 29.04.2022
В Москве арестовали мужчину, который сжег девять машин, сливая бензин
Полицейские задержали 21-летнего ранее судимого жителя столицы, причастного к возгоранию машин на юге Москвы, его арестовали по протоколу о хулиганстве на 15... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:38
2022-04-29T17:38
происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полицейские задержали 21-летнего ранее судимого жителя столицы, причастного к возгоранию машин на юге Москвы, его арестовали по протоколу о хулиганстве на 15 суток, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.Накануне в экстренных службах РИА Новости рассказали о возгорании на парковке дома №9, корпус 1 по Кустанайской улице, где пострадали до 10 машин."Полицейские установили личность и в кратчайшие сроки задержали 21-летнего безработного, ранее судимого москвича, который причастен к указанному происшествию", - заявили в ведомстве.Выяснилось, что злоумышленник хотел слить бензин из машин для его дальнейшей реализации. Он рассказал правоохранителям, что в процессе произошло короткое замыкание электропроводки, отчего загорелись канистры в багажнике, а затем и весь автомобиль, огонь перекинулся на другие машины. Всего пострадали или полностью выгорели девять автомобилей.В отношении злоумышленника составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд арестовал мужчину на 15 суток.
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происшествия, авто, россия
17:38 29.04.2022
 
В Москве арестовали мужчину, который сжег девять машин, сливая бензин

Мужчину, устроившего пожар на парковке на Кустанайской улице, арестовали на 15 суток

© AP Photo / Seth WenigНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Наручники. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полицейские задержали 21-летнего ранее судимого жителя столицы, причастного к возгоранию машин на юге Москвы, его арестовали по протоколу о хулиганстве на 15 суток, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
Накануне в экстренных службах РИА Новости рассказали о возгорании на парковке дома №9, корпус 1 по Кустанайской улице, где пострадали до 10 машин.
"Полицейские установили личность и в кратчайшие сроки задержали 21-летнего безработного, ранее судимого москвича, который причастен к указанному происшествию", - заявили в ведомстве.
Выяснилось, что злоумышленник хотел слить бензин из машин для его дальнейшей реализации. Он рассказал правоохранителям, что в процессе произошло короткое замыкание электропроводки, отчего загорелись канистры в багажнике, а затем и весь автомобиль, огонь перекинулся на другие машины. Всего пострадали или полностью выгорели девять автомобилей.
В отношении злоумышленника составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд арестовал мужчину на 15 суток.
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