https://ria.ru/20220429/arest-1786080796.html

Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца

Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца - РИА Новости, 29.04.2022

Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца

Задержанный в Карачаево-Черкесии сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, планировавший теракт, арестован на два месяца, сообщили... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T10:17

2022-04-29T10:17

2022-04-29T10:45

происшествия

россия

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Задержанный в Карачаево-Черкесии сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, планировавший теракт, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили, что сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт на объекте органов власти и правопорядка, задержан в Карачаево-Черкесии. По его месту жительства изъяли компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства, и другие материалы. Возбуждено уголовное дело."Арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20220429/zaderzhanie-1786076142.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)