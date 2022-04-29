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Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца - РИА Новости, 29.04.2022
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Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца
Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца - РИА Новости, 29.04.2022
Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца
Задержанный в Карачаево-Черкесии сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, планировавший теракт, арестован на два месяца, сообщили... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T10:17
2022-04-29T10:45
происшествия
россия
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Задержанный в Карачаево-Черкесии сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, планировавший теракт, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили, что сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт на объекте органов власти и правопорядка, задержан в Карачаево-Черкесии. По его месту жительства изъяли компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства, и другие материалы. Возбуждено уголовное дело."Арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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происшествия, россия, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:17 29.04.2022 (обновлено: 10:45 29.04.2022)
 
Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца

Задержанного в КЧР сторонника ИГ*, планировавшего теракт, арестовали на два месяца

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сторонника террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего совершение теракта а одном из объектов органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии
Задержание сторонника террористической организации Исламское государство*, планировавшего совершение теракта а одном из объектов органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержание сторонника террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего совершение теракта а одном из объектов органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии
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ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Задержанный в Карачаево-Черкесии сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, планировавший теракт, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили, что сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт на объекте органов власти и правопорядка, задержан в Карачаево-Черкесии. По его месту жительства изъяли компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства, и другие материалы. Возбуждено уголовное дело.
"Арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Кадры задержания сторонника ИГ* в Карачаево-Черкессии
Вчера, 09:51
В Карачаево-Черкесии задержали сторонника ИГ*, планировавшего теракт
 
ПроисшествияРоссияИсламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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