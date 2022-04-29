10:17 29.04.2022 (обновлено: 10:45 29.04.2022)
Задержанного в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ* арестовали на два месяца
Задержанного в КЧР сторонника ИГ*, планировавшего теракт, арестовали на два месяца
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сторонника террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего совершение теракта а одном из объектов органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии
Задержание сторонника террористической организации "Исламское государство"*, планировавшего совершение теракта а одном из объектов органов власти и правопорядка в Карачаево-Черкесии
ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Задержанный в Карачаево-Черкесии сторонник террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, планировавший теракт, арестован на два месяца, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по региону.
В пятницу в ЦОС ФСБ сообщили, что сторонник запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт на объекте органов власти и правопорядка, задержан в Карачаево-Черкесии. По его месту жительства изъяли компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства, и другие материалы. Возбуждено уголовное дело.
"Арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.
* Запрещенная в России террористическая группировка.