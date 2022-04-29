https://ria.ru/20220429/aktsiya-1786199001.html

Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье

Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022

Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье

Более 600 площадок предусмотрели в Московской области для проведения ежегодной акции "Лес Победы", на центральной площадке в Звенигородском лесничестве высадят... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:21

2022-04-29T17:21

2022-04-29T17:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 600 площадок предусмотрели в Московской области для проведения ежегодной акции "Лес Победы", на центральной площадке в Звенигородском лесничестве высадят 95 тысяч деревьев, сообщили в Мособлдуме."В муниципалитетах Московской области подготовлено свыше 680 площадок. 651 – это городские округа, где будут высаживать фруктовые деревья и декоративные кустарники. Остальные - земли лесного фонда. На этих площадках высадят дубы и хвойные растения", - сказано в сообщении.Деревья будут высаживать в рамках ежегодной акции "Лес Победы", которая стартует 30 апреля. Центральной площадкой в этом году выбрали участок в Звенигородском лесничестве недалеко от посёлка Матвейково в Одинцовском округе. Там высадят свыше 95 тысяч маленьких сосен, елей и дубов, уточнили в Мособлдуме.

https://ria.ru/20220425/svalki-1785388574.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), московская областная дума