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Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220429/aktsiya-1786199001.html
Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье
Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье
Более 600 площадок предусмотрели в Московской области для проведения ежегодной акции "Лес Победы", на центральной площадке в Звенигородском лесничестве высадят... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:21
2022-04-29T17:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 600 площадок предусмотрели в Московской области для проведения ежегодной акции "Лес Победы", на центральной площадке в Звенигородском лесничестве высадят 95 тысяч деревьев, сообщили в Мособлдуме."В муниципалитетах Московской области подготовлено свыше 680 площадок. 651 – это городские округа, где будут высаживать фруктовые деревья и декоративные кустарники. Остальные - земли лесного фонда. На этих площадках высадят дубы и хвойные растения", - сказано в сообщении.Деревья будут высаживать в рамках ежегодной акции "Лес Победы", которая стартует 30 апреля. Центральной площадкой в этом году выбрали участок в Звенигородском лесничестве недалеко от посёлка Матвейково в Одинцовском округе. Там высадят свыше 95 тысяч маленьких сосен, елей и дубов, уточнили в Мособлдуме.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
17:21 29.04.2022
 

Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской области Более 600 площадок организовано для акции "Лес Победы" в Подмосковье
Более 600 площадок организовано для акции Лес Победы в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Правительство Московской области
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Более 600 площадок предусмотрели в Московской области для проведения ежегодной акции "Лес Победы", на центральной площадке в Звенигородском лесничестве высадят 95 тысяч деревьев, сообщили в Мособлдуме.
"В муниципалитетах Московской области подготовлено свыше 680 площадок. 651 – это городские округа, где будут высаживать фруктовые деревья и декоративные кустарники. Остальные - земли лесного фонда. На этих площадках высадят дубы и хвойные растения", - сказано в сообщении.
Экскаватор работает на свалке - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 19:07Новости Подмосковья
Более 30 незаконных свалок устранили в Подмосковье с начала года
Деревья будут высаживать в рамках ежегодной акции "Лес Победы", которая стартует 30 апреля. Центральной площадкой в этом году выбрали участок в Звенигородском лесничестве недалеко от посёлка Матвейково в Одинцовском округе. Там высадят свыше 95 тысяч маленьких сосен, елей и дубов, уточнили в Мособлдуме.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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