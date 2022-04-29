https://ria.ru/20220429/aktsii-1786260195.html

Саид Гуцериев договорился о продаже акций "М.Видео", сообщила компания

Саид Гуцериев договорился о продаже акций "М.Видео", сообщила компания - РИА Новости, 29.04.2022

Саид Гуцериев договорился о продаже акций "М.Видео", сообщила компания

Основной бенефициарный владелец группы "М.Видео-Эльдорадо" Саид Гуцериев достиг договоренности о продаже российским предпринимателям принадлежащих ему акций... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T21:02

2022-04-29T21:02

2022-04-29T23:54

экономика

саид гуцериев

м.видео

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основной бенефициарный владелец группы "М.Видео-Эльдорадо" Саид Гуцериев достиг договоренности о продаже российским предпринимателям принадлежащих ему акций "М.Видео", сообщила компания.В релизе уточняется, что 60,4% уставного капитала "М.видео" прямо или косвенно контролируется Гуцериевым, 15% принадлежит "Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ" и еще 0,8% акций находится у МВМ (дочерней компании "М.видео"). При этом 23,8% акций находится в свободном обращении."Саид Гуцериев, основной бенефициарный владелец и член совета директоров группы "М.Видео-Эльдорадо", уведомил группу, что достиг договоренности о продаже российским предпринимателям принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО "М.Видео", - говорится в сообщении.Кроме того, Саид Гуцериев сообщил, что планирует остаться в совете директоров группы на необходимый для новых инвесторов период времени для преемственности практик корпоративного управления.Уточняется, что закрытие сделки планируется в текущем году после завершения согласования обязывающей документации, получения всех необходимых регуляторных, корпоративных и прочих одобрений, включая согласия кредиторов."Он (Гуцериев - ред.) выразил уверенность, что новые собственники обеспечат следование принятой бизнес-стратегии, сохранение управленческой команды, операционной модели и корпоративных ценностей группы, а также соблюдение интересов клиентов, сотрудников и партнеров", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784351411.html

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экономика, саид гуцериев, м.видео