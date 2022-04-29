https://ria.ru/20220429/abbas-1786132348.html

Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву

Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву - РИА Новости, 29.04.2022

Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву

Сообщения о якобы скором визите президента Палестины Махмуда Аббаса неверные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:40

2022-04-29T13:40

2022-04-29T13:40

политика

махмуд аббас

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы скором визите президента Палестины Махмуда Аббаса неверные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не делали таких сообщений. Это неверное сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запланирован ли скорый визит Аббаса в Москву.Ранее некоторые СМИ сообщили, что Аббас собирается посетить парад Победы, который традиционно состоится в Москве 9 мая.

https://ria.ru/20220418/razgovor-1784120559.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, махмуд аббас