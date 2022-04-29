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Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву - РИА Новости, 29.04.2022
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Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву
Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву - РИА Новости, 29.04.2022
Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву
Сообщения о якобы скором визите президента Палестины Махмуда Аббаса неверные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:40
2022-04-29T13:40
политика
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы скором визите президента Палестины Махмуда Аббаса неверные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не делали таких сообщений. Это неверное сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запланирован ли скорый визит Аббаса в Москву.Ранее некоторые СМИ сообщили, что Аббас собирается посетить парад Победы, который традиционно состоится в Москве 9 мая.
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политика, махмуд аббас
13:40 29.04.2022
 
Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву

Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы скором визите президента Палестины Махмуда Аббаса неверные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не делали таких сообщений. Это неверное сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запланирован ли скорый визит Аббаса в Москву.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Аббас собирается посетить парад Победы, который традиционно состоится в Москве 9 мая.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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