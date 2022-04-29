https://ria.ru/20220429/abbas-1786132348.html
Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву
Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву - РИА Новости, 29.04.2022
Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву
Сообщения о якобы скором визите президента Палестины Махмуда Аббаса неверные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T13:40
2022-04-29T13:40
2022-04-29T13:40
политика
махмуд аббас
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сообщения о якобы скором визите президента Палестины Махмуда Аббаса неверные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не делали таких сообщений. Это неверное сообщение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, запланирован ли скорый визит Аббаса в Москву.Ранее некоторые СМИ сообщили, что Аббас собирается посетить парад Победы, который традиционно состоится в Москве 9 мая.
https://ria.ru/20220418/razgovor-1784120559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, махмуд аббас
Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву
Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о скором визите Аббаса в Москву