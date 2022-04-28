https://ria.ru/20220428/zelenskiy-1786042655.html

Зеленский заявил, что готов к переговорам по эвакуации с "Азовстали"

Зеленский заявил, что готов к переговорам по эвакуации с "Азовстали" - РИА Новости, 28.04.2022

Зеленский заявил, что готов к переговорам по эвакуации с "Азовстали"

Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T22:28

2022-04-28T22:28

2022-04-28T22:28

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории "Азовстали" в Мариуполе."Украина готова немедленно приступить к переговорам по эвакуации людей из Мариуполя и рассчитывает на поддержку ООН", - сказал Зеленский.Ранее Гутерреш отмечал, что ООН обсуждает детали эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Он также говорил, что обсудил с Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с "Азовстали". Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Гутеррешем. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявлял, что Путин согласился на участие ООН и МККК в эвакуации мирных граждан с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации на встрече не было.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220427/azovstal-1785834647.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

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Наталья Макарова

в мире, стефан дюжаррик, мариуполь, россия, украина, оон, международный комитет красного креста (мккк)