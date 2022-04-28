https://ria.ru/20220428/zapad-1785916304.html

Экс-премьер Италии заявил о провале политики Запада по отношению к России

Экс-премьер Италии заявил о провале политики Запада по отношению к России - РИА Новости, 28.04.2022

Экс-премьер Италии заявил о провале политики Запада по отношению к России

Последние события на Украине являются свидетельством серьезного провала политики Запада в отношении России, заявил в интервью еженедельнику Venerdì председатель РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:34

2022-04-28T12:34

2022-04-28T12:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

италия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148188/63/1481886309_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_f2cca16e4b5d0312c2d3a60161a78a6c.jpg

РИМ, 28 апр – РИА Новости. Последние события на Украине являются свидетельством серьезного провала политики Запада в отношении России, заявил в интервью еженедельнику Venerdì председатель Конституционного суда Италии, бывший премьер-министр Джулиано Амато."В связи с войной на Украине я испытываю глубокое сожаление, а также чувство вины: мы недостаточно сделали в прошлом, чтобы этого не произошло", - отметил известный европейский политик в интервью, выдержки из которого опубликовала в четверг римская газета la Repubblica.Амато вспомнил, как в свою бытность премьер-министром Италии в июне 2000 года принимал в Риме Владимира Путина, который незадолго до этого впервые был избран президентом РФ. "Он был молод и говорил об общих интересах, которые мы должны были оценить, чтобы организоваться вместе. Вот эта возможность была упущена", - подчеркнул экс-премьер."Когда холодная война закончилась, нужно было определить общие интересы европейцев и русских. А учитывая, что они искали свое место, следовало создать общую систему безопасности и обороны, основанную на жизненных интересах европейцев, русских и американцев", - отметил в этой связи Амато.Подвергнув жесткой критике специальную военную операцию России на Украине, Амато подчеркнул, что "чувствует тяжесть провала Европы и всего Запада". При этом он не согласился с утверждением о том, что в настоящее время Запад находится в состоянии войны с Россией."Нет, мы не находимся в состоянии войны. Мы только осуществляем военную помощь воюющей стране. Но мы никому не объявляли войну и никто не считает себя воюющим с нами", - указал Амато. В то же время он признал, что "для нас, европейцев, завершился долгий период мира".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

россия

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, италия, ситуация в днр и лнр