https://ria.ru/20220428/zakupki-1785920447.html
Правительство Эстонии одобрило запрет на закупки у российских компаний
Правительство Эстонии одобрило запрет на закупки у российских компаний - РИА Новости, 28.04.2022
Правительство Эстонии одобрило запрет на закупки у российских компаний
Правительство Эстонии одобрило поправки к закону о государственных закупках, которые на основании санкций Евросоюза запрещают закупки у российских компаний и... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:52
2022-04-28T12:52
2022-04-28T12:52
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости. Правительство Эстонии одобрило поправки к закону о государственных закупках, которые на основании санкций Евросоюза запрещают закупки у российских компаний и физических лиц, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров."Запрещается заключать договоры о закупках или продолжение контракта с лицом, являющимся гражданином, резидентом предпринимателем в Российской Федерации, находящимися под санкциями ЕС. Поправки предусматривают, что заказчик имеет право запрашивать подтверждения, данные и доказательства от компаний, участвующих в государственных закупках, для проверки отсутствия международных санкций в их отношении", - говорится в сообщении.Правительство отмечает, что основания для отклонения тендера будут изменены с учетом возможных санкций. Уже заключенные договоры, в которых субъекты находятся под международными санкциями, могут быть расторгнуты досрочно. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за российской спецоперации на Украине, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220422/estoniya-1785021103.html
https://ria.ru/20220421/vezd-1784790501.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, эстония, в мире
Правительство Эстонии одобрило запрет на закупки у российских компаний
Правительство Эстонии одобрило запрет на закупки у российских компаний и физлиц
ХЕЛЬСИНКИ, 28 апр - РИА Новости.
Правительство Эстонии одобрило поправки к закону о государственных закупках, которые на основании санкций Евросоюза запрещают закупки у российских компаний и физических лиц, сообщила
в четверг пресс-служба кабинета министров.
"Запрещается заключать договоры о закупках или продолжение контракта с лицом, являющимся гражданином, резидентом предпринимателем в Российской Федерации, находящимися под санкциями ЕС. Поправки предусматривают, что заказчик имеет право запрашивать подтверждения, данные и доказательства от компаний, участвующих в государственных закупках, для проверки отсутствия международных санкций в их отношении", - говорится в сообщении.
Правительство отмечает, что основания для отклонения тендера будут изменены с учетом возможных санкций. Уже заключенные договоры, в которых субъекты находятся под международными санкциями, могут быть расторгнуты досрочно. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за российской спецоперации на Украине, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.